Соглашение Украины об ассоциации с ЕС

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Фото: Слово и дело

Украина выполнила на 80% условия соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Ни одно двустороннее соглашение такого масштаба не выполнялось в таком объеме.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала в интервью телеканалу "Ми-Україна" в четверг, 9 мая.

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"Мне кажется, что ни одно двустороннее соглашение такого масштаба не выполнялось в таком объеме. Но даже на момент до подачи заявки на членство наше сотрудничество с ЕС вышло далеко за пределы тех обязательств, которые можно вычислить конкретно соглашением об ассоциации", — отметила вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции.

Также Стефанишина сказала, что до конца 2024 года правительство будет понимать, какие задачи для интеграции перед ним и перед другими ветвями власти поставлены. Именно в конце 2024 года начнется новый отсчет в вопросе евроинтеграции Украины.

Напомним, 28 февраля 2022 года Украина подала заявку на вступление в ЕС по спецпроцедуре. 14 декабря 2023 Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

1 мая 2024 года Президент Владимир Зеленский заявил, что страна полностью реализовала свою часть обязательств по вступлению в ЕС.

Напомним, ранее Стефанишин заявила, что Украина подала заявку на вступление в НАТО еще в 2008 году и ни разу не отозвала ее, поэтому пригласить Украину в Альянс можно было бы вместе с Финляндией и Швецией.

Также вице-премьер-министр уверена, что во время саммита в Вашингтоне, который пройдет в июле этого года, Украину не пригласят стать членом НАТО.