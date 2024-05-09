Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Стефанишина рассказала, на каком Украина этапе присоединения к ЕС arrow

Стефанишина рассказала, на каком Украина этапе присоединения к ЕС

9 мая 2024 11:44
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Соглашение Украины об ассоциации с ЕС
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Фото: Слово и дело
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Украина выполнила на 80% условия соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Ни одно двустороннее соглашение такого масштаба не выполнялось в таком объеме.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала в интервью телеканалу "Ми-Україна" в четверг, 9 мая.

Читайте также:

Евроинтеграция Украины и ассоциация с ЕС

"Мне кажется, что ни одно двустороннее соглашение такого масштаба не выполнялось в таком объеме. Но даже на момент до подачи заявки на членство наше сотрудничество с ЕС вышло далеко за пределы тех обязательств, которые можно вычислить конкретно соглашением об ассоциации", — отметила вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции.

Также Стефанишина сказала, что до конца 2024 года правительство будет понимать, какие задачи для интеграции перед ним и перед другими ветвями власти поставлены. Именно в конце 2024 года начнется новый отсчет в вопросе евроинтеграции Украины.

Напомним, 28 февраля 2022 года Украина подала заявку на вступление в ЕС по спецпроцедуре. 14 декабря 2023 Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

1 мая 2024 года Президент Владимир Зеленский заявил, что страна полностью реализовала свою часть обязательств по вступлению в ЕС.

Напомним, ранее Стефанишин заявила, что Украина подала заявку на вступление в НАТО еще в 2008 году и ни разу не отозвала ее, поэтому пригласить Украину в Альянс можно было бы вместе с Финляндией и Швецией.

Также вице-премьер-министр уверена, что во время саммита в Вашингтоне, который пройдет в июле этого года, Украину не пригласят стать членом НАТО.

Ольга Стефанишина
Европейский союз
НАТО
Украина
Европа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ