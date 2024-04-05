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Стефанішина заявила, що запрошення України в НАТО не пов'язане з липневим самітом

5 квітня 2024 23:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Стефанішина заявила, що запрошення України в НАТО не пов'язане з липневим самітом
Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. Фото: Віталій Носач / РБК-Україна
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що саміт НАТО не пов'язаний із запрошенням нашої держави вступити в Альянс. Йдеться про запланований захід 9-11 липня цьогоріч у Вашингтоні — столиці Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна у п'ятницю, 5 квітня.

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Посадовиця зазначила, що НАТО не звикло пов'язувати важливі рішення з проведенням самітів, тому запрошення України вступити в Альянс не має чітких строків.

"Це може бути в рамках Вашингтонського саміту, може бути з новим генсеком НАТО. Це може бути в будь-який момент", — пояснила Стефанішина.

Як відомо, саміт Північноатлантичного альянсу відбудеться у Вашингтоні з 9 по 11 липня 2024 року. Захід буде присвячений річниці створення НАТО. Ідея проведення цієї зустрічі офіційно була запропонована під час Саміту НАТО у Вільнюсі 2023 року.

Нагадаємо, що 4 квітня Альянсу виповнилося 75 років від дня заснування. Наразі до складу об'єднання входять 32 країни.

Також ми повідомляли, що за словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Україна несумнівно стане членом НАТО, однак для цього слід мати чіткі розуміння та підготовку. Тому він пропонує створити "дорожню карту" для вступу України до Альянсу напередодні липневого саміту.

Ольга Стефанішина
НАТО
Україна
саміт
Альянс

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