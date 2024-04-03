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Україна в НАТО — Блінкен закликає створити дорожню карту для вступу

3 квітня 2024 10:17
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Україна в НАТО — Блінкен закликає створити дорожню карту для вступу
Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: REUTERS/Benoit Tessier
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що потрібно створити "дорожню карту" для вступу України до НАТО напередодні саміту, який відбудеться у липні. За його словами, наша держава несумнівно стане членом Альянсу, але для цього слід мати чіткі розуміння та підготовку.

Про це Блінкен заявив під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне у вівторок, 2 квітня. 

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Блінкен наголосив, що Україна безсумнівно буде членом НАТО і про це неодноразово говорили інші члени Альянсу. За його словами, для цього нашій державній потрібно мати "хорошу та чітку дорожню карту для досягнення цього висновку".

"Я думаю, що саміт НАТО до його 75-річчя дійсно буде дуже конкретно зосереджений на тому, як ми можемо створити цю дорожню карту. Або, використовуючи інший образ, необхідний міст, який дозволить Україні стати членом НАТО", — зазначив держсекретар США. 

Україна в НАТО

Нагадаємо, посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс вважає, що активна підтримка ЗСУ є пріоритетною, а їхня інтеграція в НАТО може стати ключовим елементом безпеки на континенті. 

Також ми повідомляли, що дипломат Руслан Осипенко розповів про зміни в стратегії НАТО щодо України.

Також військовий оглядач Олексій Гетьман відповів, чи отримає Україна запрошення на саміт НАТО, який відбудеться у липні в Вашингтоні.

США
НАТО
Ентоні Блінкен
Україна
війна в Україні

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