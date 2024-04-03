Украина в НАТО — Блинкен призывает создать дорожную карту для вступления

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нужно создать "дорожную карту" для вступления Украины в НАТО в преддверии саммита, который состоится в июле. По его словам, наше государство, несомненно, станет членом Альянса, но для этого следует иметь четкие понимания и подготовку.

Об этом Блинкен заявил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне во вторник, 2 апреля.

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Блинкен подчеркнул, что Украина, несомненно, будет членом НАТО и об этом неоднократно говорили другие члены Альянса. По его словам, для этого нашей государственной нужно иметь "хорошую и четкую дорожную карту для достижения этого заключения".

"Я думаю, что саммит НАТО к его 75-летию действительно будет очень конкретно сосредоточен на том, как мы можем создать эту дорожную карту. Или, используя другой образ, необходим мост, который позволит Украине стать членом НАТО", — отметил госсекретарь США.

Украина в НАТО

Напомним, посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис считает, что активная поддержка ВСУ приоритетна, а их интеграция в НАТО может стать ключевым элементом безопасности на континенте.

Также мы сообщали, что дипломат Руслан Осипенко рассказал об изменениях в стратегии НАТО по Украине.

Также военный обозреватель Алексей Гетьман ответил, получит ли Украина приглашение на саммит НАТО, который состоится в июле в Вашингтоне.