Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Посол Британії зробив гучну заяву про вступ України в НАТО arrow

Посол Британії зробив гучну заяву про вступ України в НАТО

18 березня 2024 09:32
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Посол Британії зробив гучну заяву про вступ України в НАТО
Посол Британії в Україні Мартін Гарріс. Фото:
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У нещодавній заяві посол Великої Британії, заявив, що дуже важливо підтримувати Збройні Сили України. Також він підкреслив, що Україна відіграє важливу роль у зміцненні безпеки Європи.

Про це повідомляє телеканал Еспресо у неділю, 17 березня.

Читайте також:

Заява посла Британії

Британський дипломат висловив думку, що активна підтримка ЗСУ є пріоритетною, а їхня інтеграція в НАТО може стати ключовим елементом безпеки на континенті. Він також зазначив, після вступу України в НАТО альянс стане сильнішим, що сприятиме безпеці всієї Європи.

Дипломат також висловився про очікування від України перед майбутнім самітом у Вашингтоні та її роль у євроатлантичній інтеграції. Він підкреслив, що Сполучені Штати очікують більшого внеску від європейських країн у сфері безпеки, і вважає, що включення ЗСУ до НАТО буде оптимальним рішенням.

Він зазначив, що навіть після перемоги України, загроза з боку Росії залишиться, тому важливо продовжувати підтримувати Україною і в майбутньому стати союзниками в рамках НАТО.

Нагадаємо, що нещодавно експерт заявив, що на саміті НАТО Україна навряд чи отримає запрошення на вступ до Альянсу.

Раніше ми повідомляли, що Столтенберг заявив, що Альянс не має намірів направляти війська в Україну.

Великобританія
НАТО
ЗСУ
Україна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство