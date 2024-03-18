Посол Британії зробив гучну заяву про вступ України в НАТО

Посол Британії в Україні Мартін Гарріс. Фото:

У нещодавній заяві посол Великої Британії, заявив, що дуже важливо підтримувати Збройні Сили України. Також він підкреслив, що Україна відіграє важливу роль у зміцненні безпеки Європи.

Про це повідомляє телеканал Еспресо у неділю, 17 березня.

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Заява посла Британії

Британський дипломат висловив думку, що активна підтримка ЗСУ є пріоритетною, а їхня інтеграція в НАТО може стати ключовим елементом безпеки на континенті. Він також зазначив, після вступу України в НАТО альянс стане сильнішим, що сприятиме безпеці всієї Європи.

Дипломат також висловився про очікування від України перед майбутнім самітом у Вашингтоні та її роль у євроатлантичній інтеграції. Він підкреслив, що Сполучені Штати очікують більшого внеску від європейських країн у сфері безпеки, і вважає, що включення ЗСУ до НАТО буде оптимальним рішенням.

Він зазначив, що навіть після перемоги України, загроза з боку Росії залишиться, тому важливо продовжувати підтримувати Україною і в майбутньому стати союзниками в рамках НАТО.

Нагадаємо, що нещодавно експерт заявив, що на саміті НАТО Україна навряд чи отримає запрошення на вступ до Альянсу.

Раніше ми повідомляли, що Столтенберг заявив, що Альянс не має намірів направляти війська в Україну.