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Макрон пояснив свою позицію щодо військ країн Заходу в Україні

16 березня 2024 22:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Макрон пояснив свою позицію щодо військ країн Заходу в Україні
Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: РБК-Україна
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що на тлі військової агресії Росії та ініціатив, пов'язаних з відправкою військ НАТО в Україну, він, тим не менш, прагне уникнути ескалації. При цьому він зазначив, що в нього нема ілюзій щодо сутності кремлівського режиму.

Про це Макрон сказав в інтерв'ю українським журналістам для національного телемарафону "Єдині новини" у суботу, 16 березня.

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Росія не повинна перемогти

Разом з тим він зазначив, що підтримка України має продовжуватися, і у нього "немає жодної наївності щодо Кремлівського режиму".

"Наша мета — Росія не повинна перемогти. Але наша мета також — це повернути мир в Європу. Для того, щоб вийти на результат цієї мети, ми не можемо йти шляхом ескалації, бо нам не потрібна ще одна війна", — сказав Макрон.

Французький президент додав, що у Парижі "готові сказати, що у нас немає лімітів і ми будемо реагувати залежно від того, як буде реагувати Росія".

"І українці в певний момент повинні мати сильну позицію ,коли вони будуть вести переговори про сталий мир. Але зараз я не виступаю з наступальними ініціативами, бо це не дух колективної солідарності", — констатував Макрон.

Раніше ми повідомляли, що президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав європейські країни до більш рішучих дій щодо Росії та підтримки України. Політик підтримав позицію Макрона щодо необхідності посилення допомоги Україні.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що введення західних військ в Україну може спровокувати початок Третьої світової війни.

Франція
війна
НАТО
Емманюель Макрон
Україна

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