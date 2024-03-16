Президент Латвії підтримав позицію Макрона щодо РФ — деталі

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Фото: Kaspars KRAFTS, F64 Photo Agency

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав європейські країни до більш рішучих дій щодо Росії та підтримки України. Політик підтримав позицію президента Франції Еммануеля Макрона щодо необхідності посилення допомоги Україні.

Про це Рінкевичс написав у Twitter у п'ятницю, 15 березня.

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Латвійський лідер висловив думку, що Європі не слід встановлювати для себе "червоні лінії" у питанні підтримки України, а натомість слід чітко позначити такі лінії для Росії, не побоюючись їх проводити.

"Україна має здобути перемогу, а Росія має зазнати поразки", — заявив Рінкевичс, підкресливши свою позицію латинською фразою "Russia delenda est!", що означає "Росія має бути зруйнована".

Повідомлення Едгарса Рінкевичса. Фото: скриншот

Нагадаємо, влада Латвії планує депортувати сотні росіян, які не мають права на перебування в країні. Якщо вони все ще будуть у країні, вони можуть бути депортовані.

Раніше латвійський уряд затвердив список товарів, які заборонено імпортувати з Росії та Білорусі. Під заборону потрапила сільгосппродукція.