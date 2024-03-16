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Президент Латвии поддержал позицию Макрона относительно РФ — детали

16 марта 2024 13:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Президент Латвии поддержал позицию Макрона относительно РФ — детали
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Фото: Kaspars KRAFTS, F64 Photo Agency
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал европейские страны к более решительным действиям в отношении России и поддержке Украины. Политик поддержал позицию президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости усиления помощи Украине.  

Об этом Ринкевичс написал в Twitter в пятницу, 15 марта.

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Латвийский лидер выразил мнение, что Европе не следует устанавливать для себя "красные линии" в вопросе поддержки Украины, а вместо этого следует четко обозначить такие линии для России, не опасаясь их проводить. 

"Украина должна одержать победу, а Россия должна потерпеть поражение", — заявил Ринкевичс, подчеркнув свою позицию латинской фразой "Russia delenda est!", что означает "Россия должна быть разрушена". 

латвия
Сообщение Эдгарса Ринкевичса. Фото: скриншот

Напомним, власти Латвии планируют депортировать сотни россиян, не имеющих права на пребывание в стране. Если они все еще будут в стране, они могут быть депортированы.

Ранее латвийское правительство утвердило список товаров, которые запрещено импортировать из России и Беларуси. Под запрет попала сельхозпродукция.

Франция
Эммануэль Макрон
военная помощь
Латвия
Украина
Эдгарс Ринкевичс
война в Украине
Россия

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