Президент Латвии поддержал позицию Макрона относительно РФ — детали

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Фото: Kaspars KRAFTS, F64 Photo Agency

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал европейские страны к более решительным действиям в отношении России и поддержке Украины. Политик поддержал позицию президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости усиления помощи Украине.

Об этом Ринкевичс написал в Twitter в пятницу, 15 марта.

Читайте также:

Президент Латвии призывает разрушить РФ

Латвийский лидер выразил мнение, что Европе не следует устанавливать для себя "красные линии" в вопросе поддержки Украины, а вместо этого следует четко обозначить такие линии для России, не опасаясь их проводить.

"Украина должна одержать победу, а Россия должна потерпеть поражение", — заявил Ринкевичс, подчеркнув свою позицию латинской фразой "Russia delenda est!", что означает "Россия должна быть разрушена".

Сообщение Эдгарса Ринкевичса. Фото: скриншот

Напомним, власти Латвии планируют депортировать сотни россиян, не имеющих права на пребывание в стране. Если они все еще будут в стране, они могут быть депортированы.

Ранее латвийское правительство утвердило список товаров, которые запрещено импортировать из России и Беларуси. Под запрет попала сельхозпродукция.