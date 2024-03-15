Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Власти Латвии намерены депортировать сотни россиян arrow

Власти Латвии намерены депортировать сотни россиян

15 марта 2024 07:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Власти Латвии намерены депортировать сотни россиян
Российский пропускной пункт Иллюстративное фото: росСМИ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Власти Латвии планируют депортировать сотни россиян, не имеющих права на пребывание в стране. Если они все еще будут в стране, они могут быть депортированы.

Об этом сообщила представитель управления по миграции Латвии Мадара Пуке в эфире телеканала TV3 .

Читайте также:

Депортация из Латвии

По ее словам, в настоящее время около 800 человек не получили право на пребывание в Латвии, поскольку они не подали заявления ни на постоянное, ни на временное проживание. Информация об этих лицах уже передана Государственной пограничной службе для дальнейшей проверки.

"В ближайшие недели будет понятно, находятся ли эти люди в Латвии. Если они находятся в стране, то будут изданы приказы о выезде на 30 дней", — отметила Пуке.

По ее словам, граждане России, не сдавшие экзамен по латышскому языку, могли подать заявление на временное проживание на два года, однако их знание латышского языка снова проверят после этого срока с возможностью депортации.

Напомним, что Латвийское правительство утвердило список товаров, которые запрещено импортировать из России и Белоруссии. Под запрет попала сельхозпродукция.

Также мы писали о том, что Латвия отправила в Украину 271 автомобиль, конфискованный у нетрезвых водителей. Общая стоимость конфискованного автотранспорта составляет около миллиона евро.

Латвия
мигранты
эмиграция
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше