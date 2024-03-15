Власти Латвии намерены депортировать сотни россиян

Российский пропускной пункт Иллюстративное фото: росСМИ

Власти Латвии планируют депортировать сотни россиян, не имеющих права на пребывание в стране. Если они все еще будут в стране, они могут быть депортированы.

Об этом сообщила представитель управления по миграции Латвии Мадара Пуке в эфире телеканала TV3 .

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Депортация из Латвии

По ее словам, в настоящее время около 800 человек не получили право на пребывание в Латвии, поскольку они не подали заявления ни на постоянное, ни на временное проживание. Информация об этих лицах уже передана Государственной пограничной службе для дальнейшей проверки.

"В ближайшие недели будет понятно, находятся ли эти люди в Латвии. Если они находятся в стране, то будут изданы приказы о выезде на 30 дней", — отметила Пуке.

По ее словам, граждане России, не сдавшие экзамен по латышскому языку, могли подать заявление на временное проживание на два года, однако их знание латышского языка снова проверят после этого срока с возможностью депортации.

Напомним, что Латвийское правительство утвердило список товаров, которые запрещено импортировать из России и Белоруссии. Под запрет попала сельхозпродукция.

Также мы писали о том, что Латвия отправила в Украину 271 автомобиль, конфискованный у нетрезвых водителей. Общая стоимость конфискованного автотранспорта составляет около миллиона евро.