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Влада Латвії має намір депортувати сотні росіян

15 березня 2024 07:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Влада Латвії має намір депортувати сотні росіян
Російський пропускний пункт. Ілюстративне фото: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Влада Латвії планує депортувати сотні росіян, які не мають права на перебування в країні. Якщо вони все ще будуть у країні, їх можуть депортувати.

Про це повідомила представник управління з міграції Латвії Мадара Пуке в ефірі телеканалу TV3.

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Депортація з Латвії

За її словами, наразі близько 800 осіб не отримали право на перебування в Латвії, оскільки вони не подали заяви ні на постійне, ні на тимчасове проживання. Інформація про цих осіб вже передана Державній прикордонній службі для подальшої перевірки.

"Найближчими тижнями буде зрозуміло, чи перебувають ці люди у Латвії. Якщо вони знаходяться в країні, то буде видано накази про виїзд на 30 днів", — зазначила Пуке.

За її словами, громадяни Росії, які не склали іспит з латиської мови, могли подати заяву на тимчасове проживання на два роки, проте їхнє знання латиської мови знову перевірять після цього терміну з можливістю депортації.

Нагадаємо, що латвійський уряд затвердив перелік товарів, які заборонено імпортувати з Росії та Білорусі. Під заборону потрапила сільгосппродукція.

Також ми писали про те, що Латвія відправила в Україну 271 автомобіль, конфіскований у нетверезих водіїв. Загальна вартість конфіскованого автотранспорту становить майже мільйон євро.

Латвія
мігранти
еміграція
Росія

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