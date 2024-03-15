Макрон откровенно сказал, почему Франция начала помогать Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: АР

Президент Франции Эммануэль Макрон откровенно сказал, почему его страна стала помогать Украине. Он признал, что Украина стала жертвой агрессии, начатой Россией в 2014 году с завоеванием Крыма, и добавил, что новый этап был достигнут в феврале 2022 года по атаке, осуществленной РФ.

Об этом он рассказал в интервью, видео из которого выложил у себя в Х.

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Vous m'avez posé vos questions.

Celle qui revient le plus:

Pourquoi aider l'Ukraine? pic.twitter.com/YS33q8S1bA — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 14 марта, 2024

Что сказал Макрон о помощи Украине

"И кроме этого, Россия, вы знаете, нападая на севере, продолжает бомбить и атаковать несколько позиций по всей Украине и Украине, она в первую очередь помогает стране, которая подвергается своим границам, суверенитет европейской европейской страны поставлен под сомнение из-за угрозы. "Россия стала государством, которое хочет расширяться, и она уверена, что она не остановится на достигнутом, если мы оставим в Украине покой" , — сказал Макрон.

Он добавил, что если Украина проиграет в войне, Россия будет угрожать Молдове, Румынии, Польше.

"Европейская безопасность невозможна, и тогда помощь Украине — это наша обязанность, потому что это возможно, и безопасность всех соседей сегодня и в ближайшем будущем. В Украине много всего — ресурсов, которые нам нужны для нашей экономики по всем этим причинам, и Украина необходима для сегодняшнего дня и еще больше для завтрашнего дня", — добавил Макрон.

Вместе с тем, он заявил, что у Украины нет шансов остановить Россию, потому что 90% оружия и используемых ею с начала войны боеприпасов поступают от европейцев, американцев, англичан и других.

Ранее мы сообщали, что национальное собрание Франции одобрило правительственную стратегию в отношении Украины, включая двустороннее соглашение о безопасности , подписанное президентами Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал основные подробности соглашений о безопасности, которые Украина подписала с Францией 16 февраля. Один из основных ее аспектов — усиление противовоздушной обороны Украины.

Эммануэль Макрон уже в третий раз с февраля отложил свой рабочий визит в Украину. Глава страны рассматривает возможность приезда в Киев с другими западными лидерами, чтобы организовать не двустороннюю, а расширенную встречу и тем самым продемонстрировать коллективную поддержку Украины.