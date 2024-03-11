Макрон втретє відклав свій візит до України — яка причина

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: REUTERS

Президент Франції Еммануель Макрон вже втретє з лютого відклав свій робочий візит до України. Голова країни розглядає можливість приїзду до Києва з іншими західними лідерами, щоб організувати не двосторонню, а розширену зустріч і тим самим продемонструвати колективну підтримку Україну.

Про це повідомляє REUTERS.

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Приїзд Макрона в Київ

Очікується, що Макрон прибуде в Україну протягом найближчих тижнів. Однак вже втретє за місяць французький лідер переносить свій візит.

Під час планування першої поїздки Макрон заявив, що сподівається підписати з Президентом України Володимиром Зеленським двосторонню безпекову угоду. Однак глава України сам прибув до Парижа для укладання угоди.

Згодом дипломати оголосили, що Макрон приїде в Київ на початку березня, але згодом поїздку знову було перенесено.

"Глави двох держав погодилися підтримувати тісний контакт, зокрема щодо візиту президента в Україну, який має відбутися в найближчі тижні", — вказали у виданні.

Цей візит також перенесли за кілька днів до російської атаки на Одесу, коли у місті перебував Зеленський та прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс.

"Макрон також мав відвідати Одесу", — додали у виданні.

Reuters з посилання на дипломатичні джерела зазначає, що наразі французький президент розглядає можливість розширення поїздки до України. Глава держави пропонує, щоб разом із ним Київ відвідали лідери західних країн, що продемонструє колективну солідарність з Україною.

Нагадаємо, Україна та Франція підписали угоду про надання нашій країні гарантій безпеки. Перед цим таку угоду було підписано з Німеччиною. Зеленський розповів, що головним аспектом документа є посилення протиповітряної оборони України.

Крім того, у Франції заявили про підтримку ініціативу Чехії у закупівлі боєприпасів для України. ЗСУ отримають 800 тис. артилерійських снарядів.