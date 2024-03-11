Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Макрон втретє відклав свій візит до України — яка причина arrow

Макрон втретє відклав свій візит до України — яка причина

11 березня 2024 12:12
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Макрон втретє відклав свій візит до України — яка причина
Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент Франції Еммануель Макрон вже втретє з лютого відклав свій робочий візит до України. Голова країни розглядає можливість приїзду до Києва з іншими західними лідерами, щоб організувати не двосторонню, а розширену зустріч і тим самим продемонструвати колективну підтримку Україну.

Про це повідомляє REUTERS.

Читайте також:

Приїзд Макрона в Київ

Очікується, що Макрон прибуде в Україну протягом найближчих тижнів. Однак вже втретє за місяць французький лідер переносить свій візит. 

Під час планування першої поїздки Макрон заявив, що сподівається підписати з Президентом України Володимиром Зеленським двосторонню безпекову угоду. Однак глава України сам прибув до Парижа для укладання угоди.

Згодом дипломати оголосили, що Макрон приїде в Київ на початку березня, але згодом поїздку знову було перенесено.

"Глави двох держав погодилися підтримувати тісний контакт, зокрема щодо візиту президента в Україну, який має відбутися в найближчі тижні", — вказали у виданні.

Цей візит також перенесли за кілька днів до російської атаки на Одесу, коли у місті перебував Зеленський та прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс.

"Макрон також мав відвідати Одесу", — додали у виданні.

Reuters з посилання на дипломатичні джерела зазначає, що наразі французький президент розглядає можливість розширення поїздки до України. Глава держави пропонує, щоб разом із ним Київ відвідали лідери західних країн, що продемонструє колективну солідарність з Україною.

Нагадаємо, Україна та Франція підписали угоду про надання нашій країні гарантій безпеки. Перед цим таку угоду було підписано з Німеччиною. Зеленський розповів, що головним аспектом документа є посилення протиповітряної оборони України.

Крім того, у Франції заявили про підтримку ініціативу Чехії у закупівлі боєприпасів для України. ЗСУ отримають 800 тис. артилерійських снарядів.

Володимир Зеленський
Київ
Франція
поїздки
Емманюель Макрон
Україна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування