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Макрон третий раз отложил свой визит в Украину — какая причина

11 марта 2024 12:12
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Макрон третий раз отложил свой визит в Украину — какая причина
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Франции Эммануэль Макрон уже в третий раз с февраля отложил свой рабочий визит в Украину. Глава страны рассматривает возможность приезда в Киев с другими западными лидерами, чтобы организовать не двустороннюю, а расширенную встречу и тем самым продемонстрировать коллективную поддержку Украины.

Об этом сообщает REUTERS.

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Приезд Макрона в Киев

Ожидается, что Макрон прибудет в Украину в ближайшие недели. Однако уже в третий раз за месяц французский лидер переносит свой визит.

Во время планирования первой поездки Макрон заявил, что надеется подписать с Президентом Украины Владимиром Зеленским двустороннее соглашение о безопасности. Однако глава Украины сам прибыл в Париж для заключения соглашения.

Впоследствии дипломаты объявили, что Макрон приедет в Киев в начале марта, но впоследствии поездка снова была перенесена.

"Главы двух государств согласились поддерживать тесный контакт, в частности, по вопросу визита президента в Украину, который должен состояться в ближайшие недели", — указали в издании.

Этот визит также был перенесен за несколько дней до российской атаки на Одессу, когда в городе находился Зеленский и премьер Греции Кириакос Мицотакис.

"Макрон также должен был посетить Одессу", — добавили в издании.

Reuters со ссылкой на дипломатические источники отмечает, что французский президент рассматривает возможность расширения поездки в Украину. Глава государства предлагает, чтобы вместе с ним посетили Киев лидеры западных стран, что продемонстрирует коллективную солидарность с Украиной.

Напомним, Украина и Франция подписали соглашение о предоставлении нашей стране гарантий безопасности. Перед этим такое соглашение было подписано с Германией. Зеленский рассказал, что главным аспектом документа является усиление противовоздушной обороны Украины.

Кроме того, во Франции заявили о поддержке инициативы Чехии по закупке боеприпасов для Украины. ВСУ получат 800 тыс. артиллерийских снарядов.

Владимир Зеленский
Киев
Франция
поездки
Эммануэль Макрон
Украина

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