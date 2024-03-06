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Франція підтримає ініціативу Чехії у закупівлі боєприпасів для України

6 березня 2024 00:28
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Франція підтримає ініціативу Чехії у закупівлі боєприпасів для України
Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Франції заявили, що підтримають ініціативу Чехії у закупівлі боєприпасів для України. Як очікується, Збройні сили зможуть отримати 800 тис. артилерійських снарядів, які надійдуть в державу в рамках співробітництва Канади, Нідерландів, Данії, Литви та Бельгії, а тепер і Франції.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона у вівторок, 5 березня, під час спільної пресконференція із президентом Чехії Петром Павлом у Празі.

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Макрон заявив, що Франція зробить свій внесок у закупівлю зброї для ЗСУ та підтримає ініціативу Чехії.

"Ми підтримуємо цю ініціативу і ми зробимо свій внесок", — підкреслив президент Франції.

Павел оголосив у лютому, що Чехія знайшла шляхи закупівлі 800 тис. боєприпасів для України у третіх країнах. До ініціативи вже долучилася Канада, Нідерланди, Данія, Литва та Бельгія. Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо зауважив, що його держава виділить на закупівлю 200 млн євро.

Павел наголосив, що Україна зможе отримати боєприпаси за декілька тижнів за умови, що буде забезпечене відповідне фінансування. Чеській лідер стверджував про 500 тис. снарядів калібру 155 мм та 300 тис. снарядів калібру 122 мм.

Наразі невідомо, у яких саме країнах буде здійснена закупівля зброї.

Нагадаємо, у Литві оголосили про підтримання ініціативи Чехії щодо закупівлі артилерійських снарядів для України. Держава узгодить оборонну співпрацю та постачатиме боєприпаси ЗСУ.

Раніше Еммануель Макрон заявив, що не можна виключити відправлення в Україну військових НАТО. Згодом президент Франції спростував свою гучну заяву про введення військ до України. За його словами, у найближчому майбутньому не може бути й мови про розгортання французьких сил.

Франція
війна
Емманюель Макрон
Чехія
військова допомога
Україна
боєприпаси
закупівлі

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