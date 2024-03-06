Франция поддержит инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS

Во Франции заявили, что поддержат инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины. Как ожидается, Вооруженные силы смогут получить 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые поступят в государство в рамках сотрудничества Канады, Нидерландов, Дании, Литвы и Бельгии, а теперь и Франции.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона во вторник, 5 марта, во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павлом в Праге.

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Макрон заявил, что Франция внесет свой вклад в закупку оружия для ВСУ и поддержит инициативу Чехии.

"Мы поддерживаем эту инициативу и мы внесем свой вклад", — подчеркнул президент Франции.

Павел объявил в феврале, что Чехия нашла пути закупки 800 тыс. боеприпасов для Украины в третьих странах. К инициативе уже присоединились Канада, Нидерланды, Дания, Литва и Бельгия. Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заметил, что его государство выделит на закупку 200 млн евро.

Павел подчеркнул, что Украина сможет получить боеприпасы через несколько недель при условии, что будет обеспечено соответствующее финансирование. Чешский лидер утверждал о 500 тыс. снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм.

Пока неизвестно, в каких странах будет осуществлена закупка оружия.

Напомним, в Литве объявили о поддержании инициативы Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины. Государство согласует оборонное сотрудничество и будет поставлять боеприпасы ВСУ.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО. Впоследствии президент Франции опроверг свое громкое заявление о введении войск в Украину. По его словам, в ближайшем будущем не может быть и речи о развертывании французских сил.