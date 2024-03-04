Литва долучиться до ініціативи Чехії у закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ

Артилерійські снаряди. Ілюстративне фото: wikimedia.org

У Литві оголосили про підтримання ініціативи Чехії щодо закупівлі артилерійських снарядів для України. Керівництво країни узгодить оборонну співпрацю та постачатиме боєприпаси Збройним силам.

Про це повідомляється на сайті литовського уряду за підсумками телефонної розмови прем’єрки Литви Інгріди Шимоніте з чеським колегою Петром Фіалою.

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Шимоніте наголосила, що чеська ініціатива є вкрай важливою зараз для ЗСУ, "особливо в цей час, коли постачання боєприпасів в Україну сповільнилося".

"Литва і надалі підтримуватиме всі формати допомоги, які підвищать здатність України ефективно захищатися від російської агресії, тим самим захищаючи свободу всієї Європи", — підкреслила прем'єрка.

Під час телефонної розмови представники Чехії та Литви обговорили безпекову ситуацію в регіоні. Сторони погодилися з тим, що наразі в Європі потрібно збільшувати кількість оборонних інвестицій та зміцнювати співпрацю між країнами.

Також ми писали про те, що у Литві відбулася акція "Radarom!", під час якої вдалося зібрати понад 8,288 млн євро для України. Повідомлялося, що на ці кошти закуплять понад 1,1 тисячі комплектів безпеки для ЗСУ.

Раніше Верховна Рада України схвалила законопроєкт про ратифікацію угоди щодо технічної та фінансової співпраці з Литвою.