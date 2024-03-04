Литва присоединится к инициативе Чехии по закупке артиллерийских снарядов для ВСУ

Артиллерийские снаряды. Иллюстративное фото: wikimedia.org

В Литве объявили о поддержании инициативы Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины. Руководство страны согласует оборонное сотрудничество и будет поставлять боеприпасы Вооруженным силам.

Об этом сообщается на сайте литовского правительства по итогам телефонного разговора премьера Литвы Ингриды Шимоните с чешским коллегой Петром Фиалой.

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Литва будет закупать снаряды для Украины

Шимоните подчеркнула, что чешская инициатива крайне важна сейчас для ВСУ, "особенно в это время, когда поставки боеприпасов в Украину замедлились".

"Литва и дальше будет поддерживать все форматы помощи, которые повысят способность Украины эффективно защищаться от российской агрессии, тем самым защищая свободу всей Европы", — подчеркнула премьер.

В ходе телефонного разговора представители Чехии и Литвы обсудили ситуацию в регионе. Стороны согласились с тем, что в Европе нужно увеличивать количество оборонных инвестиций и укреплять сотрудничество между странами.

Также мы писали о том, что в Литве прошла акция "Radarom!", во время которой удалось собрать более 8,288 млн евро для Украины. Сообщалось, что на эти средства закупят более 1,1 тысячи комплектов безопасности для ВСУ.

Ранее Верховная Рада Украины одобрила законопроект о ратификации соглашения по техническому и финансовому сотрудничеству с Литвой.