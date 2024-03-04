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Литва присоединится к инициативе Чехии по закупке артиллерийских снарядов для ВСУ

4 марта 2024 23:32
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Литва присоединится к инициативе Чехии по закупке артиллерийских снарядов для ВСУ
Артиллерийские снаряды. Иллюстративное фото: wikimedia.org
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Литве объявили о поддержании инициативы Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины. Руководство страны согласует оборонное сотрудничество и будет поставлять боеприпасы Вооруженным силам.

Об этом сообщается на сайте литовского правительства по итогам телефонного разговора премьера Литвы Ингриды Шимоните с чешским коллегой Петром Фиалой.

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Шимоните подчеркнула, что чешская инициатива крайне важна сейчас для ВСУ, "особенно в это время, когда поставки боеприпасов в Украину замедлились".

"Литва и дальше будет поддерживать все форматы помощи, которые повысят способность Украины эффективно защищаться от российской агрессии, тем самым защищая свободу всей Европы", — подчеркнула премьер.

В ходе телефонного разговора представители Чехии и Литвы обсудили ситуацию в регионе. Стороны согласились с тем, что в Европе нужно увеличивать количество оборонных инвестиций и укреплять сотрудничество между странами.

Также мы писали о том, что в Литве прошла акция "Radarom!", во время которой удалось собрать более 8,288 млн евро для Украины. Сообщалось, что на эти средства закупят более 1,1 тысячи комплектов безопасности для ВСУ.

Ранее Верховная Рада Украины одобрила законопроект о ратификации соглашения по техническому и финансовому сотрудничеству с Литвой.

война
Литва
Чехия
финансовая помощь
военная помощь
Украина
боеприпасы

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