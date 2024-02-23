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Рада схвалила ратифікацію про технічну та фінансову співпрацю з Литвою

23 лютого 2024 19:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Рада схвалила ратифікацію про технічну та фінансову співпрацю з Литвою
Засідання Верховної Ради України. Фото: rada.gov.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Верховна Рада України схвалила законопроєкт про ратифікацію угоди про технічне та фінансове з співпраці з Литвою. За проєкт закону проголосувало 285 народних депутатів.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у п'ятницю, 23 лютого.

Угода з Литвою про технічне та фінансове співробітництво

Закон №0247 передбачає офіційне підтвердження Угоди про технічну та фінансову взаємодію між Україною та Литвою, підписану 24 листопада 2023 року в Києві.

Мельничук повідомив, що метою цієї угоди є встановлення основ для залучення допомоги від Литви, що має сприяти реалізації реформ у галузі інтеграції з Європою, зміцненню двосторонніх зв'язків, а також технічній та фінансовій взаємодії між країнами.

Воно також націлене на підтримку демократії та прав людини в Україні та включення Литви до відновлення країни.

Литва
Повідомлення Тараса Мельничука. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Габрієлюс Ландсбергіс підтримав Європейський фонд миру для України. Завдяки йому Київ отримує військову допомогу.

Раніше Ландсбергіс висловив думку, що Україна для перемоги над Росією повинна мати 400 систем HIMARS, а не 40 і тисячу танків замість 80.

Верховна Рада
Литва
нардепи
Тарас Мельничук
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угода

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