Глава МИД Литвы рассказал, что нужно Украине для победы в войне против России
Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис выразил мнение, что Украина для победы над Россией должна иметь 400 систем HIMARS, а не 40, и тысячу танков вместо 80. Также он указал, что Украину нужно обеспечить всем необходимым для победы.
Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.
Глава МИД Литвы про победу Украины
Ландсбергис подчеркнул важность обеспечения Украины всем необходимым для достижения победы, утверждая, что это послужит сдерживающим фактором в отношении Путина.
Помощь Литвы Украине
Литва в следующем году намерена предоставить Украине помощь на сумму около 340 миллионов евро, часть из которых будет направлена на образование.
Также Литва недавно отправила Украине комплекты радиолокационного оборудования для Военно-морских сил и примет у себя для ремонта поврежденные в ходе боевых действий танки Leopard.
Напомним, что 11 января Румыния, Болгария и Турция подписали меморандум по разминированию Черного моря. Страны-члены НАТО совместными усилиями начнут работы уже в ближайшее время.
Также мы писали, что НАТО продолжит оказывать Украине "большую военную, экономическую и гуманитарную помощь". Речь идет о "дополнительных возможностях на миллиарды евро" уже в текущем году.
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