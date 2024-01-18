Глава МИД Литвы рассказал, что нужно Украине для победы в войне против России

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Фото: Reuters

Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис выразил мнение, что Украина для победы над Россией должна иметь 400 систем HIMARS, а не 40, и тысячу танков вместо 80. Также он указал, что Украину нужно обеспечить всем необходимым для победы.

Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

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Ландсбергис подчеркнул важность обеспечения Украины всем необходимым для достижения победы, утверждая, что это послужит сдерживающим фактором в отношении Путина.

Помощь Литвы Украине

Литва в следующем году намерена предоставить Украине помощь на сумму около 340 миллионов евро, часть из которых будет направлена на образование.

Также Литва недавно отправила Украине комплекты радиолокационного оборудования для Военно-морских сил и примет у себя для ремонта поврежденные в ходе боевых действий танки Leopard.

Напомним, что 11 января Румыния, Болгария и Турция подписали меморандум по разминированию Черного моря. Страны-члены НАТО совместными усилиями начнут работы уже в ближайшее время.

Также мы писали, что НАТО продолжит оказывать Украине "большую военную, экономическую и гуманитарную помощь". Речь идет о "дополнительных возможностях на миллиарды евро" уже в текущем году.