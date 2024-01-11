Допомога Україні під час війни - У НАТО заявили про готовність надавати допомогу Україні

У НАТО заявили про готовність надавати допомогу Україні
НАТО продовжить надавати Україні "велику військову, економічну та гуманітарну допомогу". Йдеться про "додаткові можливості на мільярди євро" вже у поточному році.
Про це у середу, 10 січня, заявив генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг на зустрічі Рада НАТО-Україна.
Як НАТО допомагатиме Україні
"НАТО рішуче засуджує російські ракетні та безпілотні удари по цивільному населенню України, у тому числі з використанням зброї з Північної Кореї та Ірану. Оскільки Москва посилює удари по українських містах та цивільному населенню, союзники по НАТО посилюють протиповітряну оборону України", — сказав генсек.
Відтак, союзники підтвердили свою відданість підтримці України та готовність надавати їй необхідну підтримку. Зокрема у тому, що стосується засобів ППО.
"Через НАТО країни НАТО закуповують до 1000 ракет ППО, щоб поповнити свої запаси, продовжуючи зміцнювати протиповітряну оборону України. Німеччина нещодавно поставила в Україну системи ППО Patriot та Skynex, а також додаткові ракети для ППО IRIS-T, а Великобританія відправляє в Україну близько 200 ракет ППО", — інформує пресслужба Альянсу.
До слова, Україну на зустрічі представляли командувач ВПС Києва генерал-лейтенант Микола Олещук та заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв.
Що таке Рада Україна-НАТО
Формат засідання був створений за рішенням саміту у Вільнюсі влітку 2023 року, як один із кроків на шляху до вступу України до НАТО.
Така платформа співпраці замінила Комісію Україна-НАТО та відкрила ширші можливості для співпраці.
Під час засідань відбуваються взаємні консультації та ухвалення рішень. До того ж, такий формат слугує механізмом кризових консультацій між Україною і НАТО. У складі Ради сторона України та члени НАТО засідають на рівні.
Скликати засідання для кризових консультацій можуть всі країни-учасниці. Це й відрізняє нову платформу від формату Комісії.
Нагадаємо, засідання Ради Україна-НАТО було скликане на тлі активізації масованих російських атак. Союзники обговорять посилення спроможностей протиповітряної оборони України.
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