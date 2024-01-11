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В НАТО заявили о готовности оказывать помощь Украине

11 января 2024 04:13
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Помощь Украине во время войны - В НАТО заявили о готовности оказывать помощь Украине
Участники заседания Совета НАТО-Украина. Фото: НАТО
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

НАТО продолжит оказывать Украине "большую военную, экономическую и гуманитарную помощь". Речь идет о "дополнительных возможностях на миллиарды евро" уже в текущем году.

Об этом в среду, 10 января, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на встрече Совет НАТО-Украина.

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"НАТО решительно осуждает российские ракетные и беспилотные удары по гражданскому населению Украины, в том числе с использованием оружия из Северной Кореи и Ирана. Поскольку Москва усиливает удары по украинским городам и гражданскому населению, союзники по НАТО усиливают противовоздушную оборону Украины", — сказал генсек.

Следовательно, союзники подтвердили свою приверженность поддержке Украины и готовность оказывать ей необходимую поддержку. В частности, в том, что касается средств ПВО.

"Через НАТО страны НАТО закупают до 1000 ракет ПВО, чтобы пополнить свои запасы, продолжая укреплять противовоздушную оборону Украины. Германия недавно поставила в Украину системы ПВО Patriot и Skynex, а также дополнительные ракеты для ПВО IRIS-T, а Великобритания отправляет в Украину около 200 ракет ПВО", — информирует прессслужба Альянса.

К слову, Украину на встрече представляли командующий ВВС Киева генерал-лейтенант Николай Олещук и заместитель министра внутренних дел Алексей Сергеев.

Что такое Совет Украина-НАТО

Формат заседания был создан по решению саммита в Вильнюсе летом 2023 года как один из шагов на пути к вступлению Украины в НАТО.

Такая платформа сотрудничества заменила Комиссию Украина-НАТО и открыла более широкие возможности для сотрудничества.

В ходе заседаний проходят взаимные консультации и принятие решений. К тому же такой формат служит механизмом кризисных консультаций между Украиной и НАТО. В составе Совета сторона Украины и члены НАТО заседают на уровне.

Созвать заседания для кризисных консультаций могут все страны-участницы. Это отличает новую платформу от формата Комиссии.

Напомним, заседание Совета Украина-НАТО было созвано на фоне активизации массированных российских атак. Союзники обсудят ужесточение возможностей противовоздушной обороны Украины.

 

НАТО
финансовая помощь
военная помощь
гуманитарная помощь
Йенс Столтенберг
война в Украине

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