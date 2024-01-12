В МИД Литвы считают, что ротация ПВО на востоке стран НАТО была бы адекватным ответом России
Глава министерства иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что адекватным ответом на российскую угрозу была бы ротация противовоздушной обороны на востоке НАТО. Речь идет о регионе Черного и Балтийского моря.
Об этом пишет LRT.
Ротация ПВО на востоке НАТО
Так, в июне 2023 года страны-союзники НАТО договорились о создании модели ротации сил ПВО, однако ее до сих пор не реализовали.
Пока балтийские страны ведут переговоры с государствами, которые могли бы разместить системы ПВО в том регионе.
"Именно ротация противовоздушной обороны, которую можно было бы осуществлять как в Черноморском регионе, так и в Балтийском, была бы, на мой взгляд, адекватным ответом на уже происходящую российскую эскалацию", — сказал Ландсбергис.
Он напомнил о падении российских дронов на румынской территории и случае, когда ракета РФ вошла в воздушное пространство Польши.
Глава МИД Литвы подчеркнул, что российская эскалация уже проходит и те действия свидетельствуют об этом.
"Их не было бы, если бы Россия не вела войну против Украины", — отметил он.
Напомним, что 11 января Румыния, Болгария и Турция подписали меморандум по разминированию Черного моря. Страны-члены НАТО совместными усилиями начнут работы уже в ближайшее время.
Также мы писали, что НАТО продолжит оказывать Украине "большую военную, экономическую и гуманитарную помощь". Речь идет о "дополнительных возможностях на миллиарды евро" уже в текущем году.
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