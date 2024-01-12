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В МИД Литвы считают, что ротация ПВО на востоке стран НАТО была бы адекватным ответом России

12 января 2024 09:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В МИД Литвы считают, что ротация ПВО на востоке стран НАТО была бы адекватным ответом России
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Фото: Радио Свобода
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Глава министерства иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что адекватным ответом на российскую угрозу была бы ротация противовоздушной обороны на востоке НАТО. Речь идет о регионе Черного и Балтийского моря.

Об этом пишет LRT.

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Ротация ПВО на востоке НАТО

Так, в июне 2023 года страны-союзники НАТО договорились о создании модели ротации сил ПВО, однако ее до сих пор не реализовали.

Пока балтийские страны ведут переговоры с государствами, которые могли бы разместить системы ПВО в том регионе.

"Именно ротация противовоздушной обороны, которую можно было бы осуществлять как в Черноморском регионе, так и в Балтийском, была бы, на мой взгляд, адекватным ответом на уже происходящую российскую эскалацию", — сказал Ландсбергис.

Он напомнил о падении российских дронов на румынской территории и случае, когда ракета РФ вошла в воздушное пространство Польши.

Глава МИД Литвы подчеркнул, что российская эскалация уже проходит и те действия свидетельствуют об этом.

"Их не было бы, если бы Россия не вела войну против Украины", — отметил он.

Напомним, что 11 января Румыния, Болгария и Турция подписали меморандум по разминированию Черного моря. Страны-члены НАТО совместными усилиями начнут работы уже в ближайшее время.

Также мы писали, что НАТО продолжит оказывать Украине "большую военную, экономическую и гуманитарную помощь". Речь идет о "дополнительных возможностях на миллиарды евро" уже в текущем году.

Литва
МИД
ППО
война в Украине
Россия

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