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У МЗС Литви вважають, що ротація ППО на сході країн НАТО була б адекватною відповіддю Росії

12 січня 2024 09:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У МЗС Литви вважають, що ротація ППО на сході країн НАТО була б адекватною відповіддю Росії
Голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс. Фото: Радіо Свобода
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Голова міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що адекватною відповіддю на російську загрозу була б ротація протиповітряної оборони на сході НАТО. Йдеться про регіон Чорного та Балтійського моря.

Про це пише LRT.

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Ротація ППО на сході НАТО

Так, у червні 2023 року країни-союзники НАТО домовилися щодо створення моделі ротації сил ППО, проте її досі не реалізували.

Наразі балтійські країни ведуть переговори з державами, які могли б розмістити системи ППО в тому регіоні.

"Саме ротація протиповітряної оборони, яку можна було б здійснювати як у Чорноморському регіоні, так і в Балтійському, була б, на мій погляд, адекватною відповіддю на російську ескалацію, яка вже відбувається", — сказав Ландсбергіс.

Він нагадав про падіння російських дронів на румунській території та випадок, коли ракета РФ увійшла в повітряний простір Польщі.

Голова МЗС Литви наголосив, що російська ескалація вже відбувається і ті дії свідчать про це.

"Їх не було б, якби Росія не вела війну проти України", — зауважив він.

Нагадаємо, що 11 січня Румунія, Болгарія та Туреччина підписали меморандум щодо розмінування Чорного моря. Країни-члени НАТО спільними зусиллями почнуть роботи вже найближчим часом. 

Також ми писали, що НАТО продовжить надавати Україні "велику військову, економічну та гуманітарну допомогу". Йдеться про "додаткові можливості на мільярди євро" вже у поточному році.

Литва
МЗС
ППО
війна в Україні
Росія

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