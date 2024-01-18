Глава МЗС Литви розповів, що потрібно Україні для перемоги у війні проти Росії

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. Фото: Reuters

Литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс висловив думку, що Україна для перемоги над Росією повинна мати 400 систем HIMARS, а не 40, і тисячу танків замість 80. Також він зазначив, що Україну потрібно забезпечити всім необхідним для перемоги.

Про це повідомляє видання Rzeczpospolita.

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Ландсбергіс наголосив на важливості забезпечення України всім необхідним для досягнення перемоги, стверджуючи, що це стане стримуючим чинником щодо Путіна.

Допомога Литви Україні

Литва наступного року має намір надати Україні допомогу на суму близько 340 мільйонів євро, частина з яких буде спрямована на освіту.

Також Литва нещодавно відправила Україні комплекти обладнання для радіолокації для Впід час бойових дій танки Leopard.

Нагадаємо, що 11 січня Румунія, Болгарія та Туреччина підписали меморандум з розмінування Чорного моря. Країни-члени НАТО спільними зусиллями розпочнуть роботу вже найближчим часом.

Також ми писали, що НАТО продовжуватиме надавати Україні "велику військову, економічну та гуманітарну допомогу". Йдеться про "додаткові можливості на мільярди євро" вже цього року.