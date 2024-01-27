Глава МИД Литвы поддержал Европейский фонд мира для Украины
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис поддержал Европейский фонд мира для Украины. Благодаря ему Киев получает военную помощь.
Об этом Габриелюс Ландсбергис сказал на совместной с главой МИД Дмитрием Кулебой пресс-конференции, передает "Укринформ".
Европейский фонд мира для Украины
"Я также хотел бы отметить еще один аспект — это Европейский фонд мира. К сожалению, действительно единственный европейский инструмент, который используется на помощь Украине. Мы не смогли достичь определенных договоренностей или координации по этому аспекту, но сейчас я более оптимистично смотрю на будущие шаги, что некоторые страны-члены уже смотрят на это и понимают, что он должен состояться", — подчеркнул Ландсбергис.
Он рассказал, что обсудил с главой МИД Украины совместные производственные возможности, которые Киев и Вильнюс могут наращивать. Ландсбергис отметил заинтересованность в практических аспектах того, как ВСУ не разрешают продвигаться более многочисленному противнику.
Министр иностранных дел Литвы отметил возможности совместного производства для нужд украинских военных и других государств.
Ландсбергис и Кулеба обсудили также шаги, направленные на то, чтобы помощь из Европы добралась до Украины быстрее.
Напомним, в Украину прибыл министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Это уже восьмой визит чиновника в Киев с начала полномасштабного вторжения.
Также мы писали, что министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину посетил Харьковскую область. Он подчеркнул, что его страна будет всячески способствовать послевоенному развитию региона.
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