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Глава МИД Литвы поддержал Европейский фонд мира для Украины

27 января 2024 17:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Глава МИД Литвы поддержал Европейский фонд мира для Украины
Министр иностранных дел Литвы. Фото: "Радио Свобода"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис поддержал Европейский фонд мира для Украины. Благодаря ему Киев получает военную помощь.

Об этом Габриелюс Ландсбергис сказал на совместной с главой МИД Дмитрием Кулебой пресс-конференции, передает "Укринформ".

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Европейский фонд мира для Украины

"Я также хотел бы отметить еще один аспект — это Европейский фонд мира. К сожалению, действительно единственный европейский инструмент, который используется на помощь Украине. Мы не смогли достичь определенных договоренностей или координации по этому аспекту, но сейчас я более оптимистично смотрю на будущие шаги, что некоторые страны-члены уже смотрят на это и понимают, что он должен состояться", — подчеркнул Ландсбергис.

Он рассказал, что обсудил с главой МИД Украины совместные производственные возможности, которые Киев и Вильнюс могут наращивать. Ландсбергис отметил заинтересованность в практических аспектах того, как ВСУ не разрешают продвигаться более многочисленному противнику.

Министр иностранных дел Литвы отметил возможности совместного производства для нужд украинских военных и других государств.

Ландсбергис и Кулеба обсудили также шаги, направленные на то, чтобы помощь из Европы добралась до Украины быстрее.

Напомним, в Украину прибыл министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Это уже восьмой визит чиновника в Киев с начала полномасштабного вторжения.

Также мы писали, что министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину посетил Харьковскую область. Он подчеркнул, что его страна будет всячески способствовать послевоенному развитию региона.

Дмитрий Кулеба
война
Литва
МИД
Украина

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