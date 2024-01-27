Очільник МЗС Литви підтримав Європейський фонд миру для України

Міністр закордонних справ Литви. Фото: "Радіо Свобода"

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс підтримав Європейський фонд миру для України. Завдяки йому Київ отримує військову допомогу.

Про це Габріелюс Ландсбергіс сказав на спільній з очільником МЗС Дмитром Кулебою пресконференції, передає "Укрінформ".

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Європейський фонд миру для України

"Я також хотів би наголосити ще на одному аспекті – це Європейський фонд миру. На жаль, дійсно єдиний європейський інструмент, який використовується на допомогу Україні. Ми не змогли досягти певних домовленостей чи координації з цього аспекту, але зараз я більш оптимістично дивлюся на майбутні кроки, що деякі країни-члени вже дивляться на це і розуміють, що він має відбутися", — наголосив Ландсбергіс.

Він розповів, що обговорив з главою МЗС України спільні виробничі можливості, які Київ та Вільнюс можуть нарощувати. Ландсбергіс відзначив зацікавленість у практичних аспектах того, як ЗСУ не дозволяють просуватися більш чисельному противнику.

Міністр закордонних справ Литви наголосив на можливостях спільного виробництва для потреб українських військових та інших держав.

Ландсбергіс та Кулеба обговорили також кроки, спрямовані на те, щоб допомога з Європи дісталася України швидше.

Нагадаємо, до України прибув міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. Це вже восьмий візит урядовця до Києва з початку повномасштабного вторгнення.

Також ми писали, що міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії до України відвідав Харківську область. Він наголосив, що його країна всіляко сприятиме післявоєнній розбудові регіону.