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Рада одобрила ратификацию о техническом и финансовом сотрудничестве с Литвой

23 февраля 2024 19:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Рада одобрила ратификацию о техническом и финансовом сотрудничестве с Литвой
Заседание Верховной Рады. Фото: rada.gov.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Верховная Рада Украины одобрила законопроект о ратификации соглашения о техническом и финансовом сотрудничестве с Литвой. За проект закона проголосовали 285 народных депутатов.

Об этом сообщил  представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в пятницу, 23 февраля.

Соглашение с Литвой о техническом и финансовом сотрудничестве

Закон  №0247 предполагает официальное подтверждение Соглашения о техническом и финансовом взаимодействии между Украиной и Литвой, подписанного 24 ноября 2023 года в Киеве.

Мельничук сообщил, что целью данного соглашения является установление основ для привлечения помощи от Литвы, что должно способствовать реализации реформ в области интеграции с Европой, укреплению двусторонних связей, а также техническому и финансовому взаимодействию между странами.

Оно также нацелено на поддержку демократии и прав человека в Украине и включение Литвы в процесс восстановления страны.

Литва
Сообщение Тараса Мельничука. Фото: скриншот

Напомним, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис поддержал Европейский фонд мира для Украины. Благодаря ему Киев получает военную помощь.

Ранее Ландсбергис выразил мнение, что Украина для победы над Россией должна иметь 400 систем HIMARS, а не 40, и тысячу танков вместо 80. 

Верховная Рада
Литва
нардепы
Тарас Мельничук
законопроект
соглашение

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