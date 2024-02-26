У Литві зібрали понад 8 млн євро для українських воїнів

Президент Литви Гітанас Науседа. Фото: LRT

У Литві відбулася акція "Radarom!", під час якої вдалося зібрати понад 8,288 млн євро для того, аби закупити понад 1,1 тисячі комплектів безпеки для українських військових.

Про це повідомляє один з організаторів акції LRT разом із Laisvės TV, організаціями Blue/Yellow, "Сильні разом" і журналісткою Ритою Мілюте.

Що відомо про акцію "Radarom!"

Відомо, що підсумки "Radarom!" було підбито ввечері в суботу на фінальному концерті, який транслювали по телебаченню.

Ведучі акції "Radarom!". Фото: LRT

За словами президента Литви Гітанаса Науседи, ці два роки повномасштабної війни показали, що країна-агресорка "вирізняється особливою жорстокістю і кровожерливістю, прояви яких не мають меж".

Він додав, що за ці два роки громадяни Литви почали ще більше поважати український народ.

Президент Литви під час акції "Radarom!". Фото: LRT

"Це нація, чоловіки та жінки якої б'ються на полі бою, ризикуючи своїм життям. Їхні близькі, які рятуються від війни, демонструють незвичайну силу волі, живучи далеко (від дому). Наш обов'язок — насамперед допомогти Україні, надто зараз, коли особливо важко, коли, можливо, хтось втрачає оптимізм. Ми не маємо права на жодні політологічні міркування. Ми мусимо допомогти Україні, тому що сьогодні це абсолютна необхідність, це — наш священний обов'язок", — пояснив президент Литви.

Підтримка Литви для України

Водночас очільник литовського Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен зазначила, якщо українські військові в окопах не дозволяють собі втомлюватися, то й жителі Литви теж не повинні.

Своєю чергою генеральний директор LRT Моніка Гарбачяускайте-Будрене заявила, що два роки тому стало зрозуміло, що цю війну Росія веде не лише проти України, адже "напали не тільки на Україну, а й на весь Захід і наші цінності".

Також керівник Blue/Yellow Йонас Оман наголосив, що сміливість українців лише зростає, а "допомога з Литви не тільки дає мотивацію, а психологічну, духовну підтримку".

Крім того, голова організації "Сильні разом" Едмундас Якілайтіс запевнив, що перші комплекти безпеки вже передали Україні та вони рятують життя українських воїнів.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада України схвалила законопроєкт про ратифікацію угоди щодо технічної та фінансової співпраці з Литвою.

Також ми писали, що Литва, продовжила українським біженцям тимчасовий захист. Українці зможуть гарантовано мати надані раніше права до кінця березня 2025 року.