В Литве собрали более 8 млн евро для украинских воинов

Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: LRT

В Литве прошла акция "Radarom!", во время которой удалось собрать более 8,288 млн евро для того, чтобы закупить более 1,1 тысячи комплектов безопасности для украинских военных.

Об этом сообщает один из организаторов акции LRT вместе с Laisvės TV, организациями Blue/Yellow, "Сильные вместе" и журналисткой Ритой Милюте.

Что известно об акции "Radarom!"

Известно, что итоги "Radarom!" были подбиты вечером в субботу на финальном концерте, который транслировали по телевидению.

Ведущие акции "Radarom!". Фото: LRT

По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, эти два года полномасштабной войны показали, что страна-агрессор "отличается особой жестокостью и кровожадностью, проявления которых не имеют границ".

Он добавил, что за эти два года граждане Литвы начали уважать украинский народ еще больше.

Президент Литвы во время акции "Radarom!". Фото: LRT

"Это нация, мужчины и женщины которой сражаются на поле боя, рискуя своими жизнями. Их близкие, которые спасаются от войны, демонстрируют необыкновенную силу воли, живя далеко (от дома). Наш долг — прежде всего помочь Украине, особенно сейчас, когда особенно трудно, когда, возможно, кто-то теряет оптимизм. Мы не имеем права ни на какие политологические рассуждения. Мы должны помочь Украине, потому что сегодня это абсолютная необходимость, это — наш священный долг", — объяснил президент Литвы.

Поддержка Литвы для Украины

В то же время глава литовского Сейма Виктория Чмилите-Нильсен отметила, что если украинские военные в окопах не позволяют себе уставать, то и жители Литвы тоже не должны.

В свою очередь, генеральный директор LRT Моника Гарбачяускайте-Будрене заявила, что два года назад стало понятно, что эту войну Россия ведет не только против Украины, ведь "напали не только на Украину, но и на весь Запад и наши ценности".

Также руководитель Blue/Yellow Йонас Оман подчеркнул, что смелость украинцев только растет, а "помощь из Литвы и не только дает мотивацию, но и психологическую, духовную поддержку".

Кроме того, глава организации "Сильные вместе" Эдмундас Якилайтис заверил, что первые комплекты безопасности уже передали Украине и спасают жизнь украинских воинов.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины одобрила законопроект о ратификации соглашения по техническому и финансовому в сотрудничестве с Литвой.

Также мы писали, что Литва, продлила украинским беженцам временную защиту. Украинцы смогут гарантированно иметь предоставленные ранее права до конца марта 2025 года.