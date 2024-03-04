Макрон спростував свою гучну заяву про введення військ в Україну
Президент Франції Еммануель Макрон спростував свою гучну заяву про введення військ до України. За його словами, у найближчому майбутньому не може бути й мови про розгортання французьких сил.
Про це французький президент повідомив в інтерв'ю Novinky у понеділок, 4 березня.
Макрон про свою заяву про введення військ в Україну
Макрон нагадав про свої слова під час зустрічі з представниками понад двадцяти країн у Парижі щодо можливості відправлення військ, вказавши, що "всі варіанти залишаються відкритими".
"Це не означає, що ми безпосередньо плануємо направити французькі війська в Україну незабаром. Ми розпочинаємо обговорення та розглядаємо всі способи підтримки України, особливо на її території", — повідомив Макрон.
Військова допомога Україні
Президент Франції зазначив, що учасники зустрічі порозумілися за п'ятьма напрямами для посилення підтримки:
- кібербезпека;
- спільне виробництво військового обладнання в Україні;
- захист країн, які перебувають під загрозою російського вторгнення в Україну, включаючи Молдову;
- підтримка України біля кордону з Білоруссю;
- діяльність з розмінування.
"Ба більше, я завжди ясно означав наші кордони: ми не воюємо проти російського народу й уникаємо ескалації", — наголосив він.
Нагадаємо, раніше Макрон уже коментував свою заяву про введення французьких військ в Україні. Тоді він сказав, що не можна виключити відправлення в Україну військових НАТО.
У цей час міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що його країна замовляє 100 дронів для України у компанії з виробництва безпілотних літальних апаратів Delair.
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