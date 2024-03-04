Макрон спростував свою гучну заяву про введення військ в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: AP

Президент Франції Еммануель Макрон спростував свою гучну заяву про введення військ до України. За його словами, у найближчому майбутньому не може бути й мови про розгортання французьких сил.

Про це французький президент повідомив в інтерв'ю Novinky у понеділок, 4 березня.

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Макрон нагадав про свої слова під час зустрічі з представниками понад двадцяти країн у Парижі щодо можливості відправлення військ, вказавши, що "всі варіанти залишаються відкритими".

"Це не означає, що ми безпосередньо плануємо направити французькі війська в Україну незабаром. Ми розпочинаємо обговорення та розглядаємо всі способи підтримки України, особливо на її території", — повідомив Макрон.

Військова допомога Україні

Президент Франції зазначив, що учасники зустрічі порозумілися за п'ятьма напрямами для посилення підтримки:

кібербезпека;

спільне виробництво військового обладнання в Україні;

захист країн, які перебувають під загрозою російського вторгнення в Україну, включаючи Молдову;

підтримка України біля кордону з Білоруссю;

діяльність з розмінування.

"Ба більше, я завжди ясно означав наші кордони: ми не воюємо проти російського народу й уникаємо ескалації", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше Макрон уже коментував свою заяву про введення французьких військ в Україні. Тоді він сказав, що не можна виключити відправлення в Україну військових НАТО.

У цей час міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що його країна замовляє 100 дронів для України у компанії з виробництва безпілотних літальних апаратів Delair.