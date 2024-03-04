Макрон опроверг свое громкое заявление о вводе войск в Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон опроверг свое громкое заявление о вводе войск в Украину. По его словам, в ближайшем будущем не может быть и речи о разворачивании французских сил.
Об этом французский президент сообщил в интервью Novinky в понедельник, 4 марта.
Макрон про свое заявление о вводе войск в Украину
Макрон напомнил о своих словах во время встречи с представителями свыше двадцати стран в Париже касательно возможности отправки войск, указав, что "все варианты остаются открытыми".
"Это не означает, что мы непосредственно планируем направить французские войска в Украину в скором времени. Мы начинаем обсуждение и рассматриваем все способы поддержки Украины, особенно на ее территории", — сообщил Макрон.
Военная помощь Украине
Президент Франции отметил, что участники встречи нашли общий язык по пяти направлениям для усиления поддержки:
- кибербезопасность;
- совместное производство военного оборудования в Украине;
- защита стран, находящихся под угрозой российского вторжения в Украину, включая Молдову;
- поддержка Украины у границы с Беларусью;
- деятельность по разминированию.
"Более того, я всегда ясно обозначал наши границы: мы не воюем против русского народа и избегаем эскалации", — подчеркнул он.
Напомним, ранее Макрон уже комментировал свое заявление о вводе французских войск в Украине. Тогда он сказал, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО.
В это время министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что его страна заказывает 100 дронов для Украины у компании по производству беспилотных летательных апартов Delair.
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