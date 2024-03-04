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Макрон опроверг свое громкое заявление о вводе войск в Украину

4 марта 2024 20:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Макрон опроверг свое громкое заявление о вводе войск в Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: AP
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Франции Эммануэль Макрон опроверг свое громкое заявление о вводе войск в Украину. По его словам, в ближайшем будущем не может быть и речи о разворачивании французских сил.

Об этом французский президент сообщил в интервью Novinky в понедельник, 4 марта.

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Макрон напомнил о своих словах во время встречи с представителями свыше двадцати стран в Париже касательно возможности отправки войск, указав, что "все варианты остаются открытыми".

"Это не означает, что мы непосредственно планируем направить французские войска в Украину в скором времени. Мы начинаем обсуждение и рассматриваем все способы поддержки Украины, особенно на ее территории", — сообщил Макрон.

Военная помощь Украине

Президент Франции отметил, что участники встречи нашли общий язык по пяти направлениям для усиления поддержки:

  • кибербезопасность;
  • совместное производство военного оборудования в Украине;
  • защита стран, находящихся под угрозой российского вторжения в Украину, включая Молдову;
  • поддержка Украины у границы с Беларусью;
  • деятельность по разминированию.

"Более того, я всегда ясно обозначал наши границы: мы не воюем против русского народа и избегаем эскалации", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Макрон уже комментировал свое заявление о вводе французских войск в Украине. Тогда он сказал, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО.

В это время министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что его страна заказывает 100 дронов для Украины у компании по производству беспилотных летательных апартов Delair.

Франция
НАТО
Эммануэль Макрон
Украина
военные
война в Украине

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