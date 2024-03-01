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Франция заказала 100 дронов Delair для Украины — известны сроки поставки

1 марта 2024 00:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Франция заказала 100 дронов Delair для Украины — известны сроки поставки
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню осматривает деталь беспилотника. Фото: twitter.com/SebLecornu
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что его страна заказывает 100 дронов для Украины у компании по производству беспилотных летательных апартов Delair. Нашему государству их передадут летом этого года.

Об этом Себастьян Лекорню написал в соцсети X.

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"Благодаря инновационной программе Франция заказывает у Delair 100 боеприпасов с дистанционным управлением, которые поступят в Украину этим летом", — отметил французский министр.

Он уточнил, что у французского военно-промышленного комплекса будет заказ на производство 2 тысяч таких беспилотников для Франции и Украины.

Скриншот сообщения из соцсети Х Себастьяна Лекарню
Скриншот сообщения из соцсети Х Себастьяна Лекарню

Что известно о беспилотниках Delair

Delair — один из ведущих мировых производителей дронов, производящий беспилотники для Франции. БпЛА предназначены для пограничного контроля, разведки и операций специального назначения. Среди разработок представлены следующие модели:

  • DT46 имеет размах крыльев 4,5 м, его вес 25 кг, может нести нагрузку весом до 5 кг и способен летать до 7,5 часа.
  • DT26 Line — размах крыльев 3 м и продолжительность полета до 3 час. Его нагрузка зависит от комплектации. Сюда входят как разведывательные, так и тактические дроны, а грузы, переносимые БпЛА, можно менять.
  • Delair UX11 — легкий картографический беспилотник с фиксированным крылом. Вес — 1,4 кг, размах крыльев — 1,1 м. Максимальная высота полета составляет 2500 м, скорость — более 50 км/ч, а продолжительность полета — до часа, за который может зафиксировать на карте 120 гектаров.
Беспилотник Delair DT46
Беспилотник Delair DT46. Фото: twitter.com/SebLecornu

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявлял о планах в 2024 году изготовить в Украине миллион беспилотников. Известно, сколько производители смогли изготовить за два месяца этого года.

Также мы писали, что ВСУ планируют создать в своей структуре "Силы беспилотных систем". Они должны стать "надежным плечом" для боевых бригад, что позволит "асимметрично отвечать" на действия российских оккупантов.

Франция
оружие
беспилотники
военная помощь
Украина
дроны
война в Украине
війна
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