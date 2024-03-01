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Франція замовила 100 дронів Delair для України — відомі терміни поставки

1 березня 2024 00:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Франція замовила 100 дронів Delair для України — відомі терміни поставки
Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню оглядає деталь безпілотника. Фото: twitter.com/SebLecornu
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що його країна замовляє 100 дронів для України в компанії з виробництва безпілотних літальних апартів Delair. Нашій державі їх передадуть вже влітку цьогоріч.

Про це Себастьян Лекорню написав у соцмережі X. 

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"Завдяки інноваційній програмі Франція замовляє у Delair 100 боєприпасів з дистанційним керуванням, які надійдуть до України цього літа", — зазначив французький міністр.

Він уточнив, що у французького військово-промислового комплексу буде замовлення на виробництво 2 тисяч таких безпілотників для Франції та України.

Скриншот повідомлення з соцмережі Х Себастьяна Лекорню
Скриншот повідомлення з соцмережі Х Себастьяна Лекорню

Що відомо про безпілотники Delair

Delair — один із провідних світових виробників дронів, який виготовляє безпілотники для Франції. БпЛА призначені для прикордонного контролю, розвідки та операцій спеціального призначення. Серед розробок представлені такі моделі:

  • DT46 має розмах крил 4,5 м, його вага 25 кг, може нести навантаження вагою до 5 кг і здатний літати до 7,5 год.
  • DT26 Line — розмах крил 3 м й тривалість польоту до 3 год. Його навантаження залежить від комплектації. Сюди входять як розвідувальні, так і тактичні дрони, а вантажі, які переносить БпЛА, можна змінювати.
  • Delair UX11 — легкий картографічний безпілотник з фіксованим крилом. Вага — 1,4 кг, розмах крил — 1,1 м. Максимальна висота польоту складає 2500 м, швидкість — понад 50 км/год, а тривалість польоту — до години, за яку може зафіксувати на карті 120 гектарів.
Безпілотник Delair DT46
Безпілотник Delair DT46. Фото: twitter.com/SebLecornu

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявляв про плани у 2024 році виготовити в Україні мільйон безпілотників. Відомо, скільки виробники змогли виготовити за два місяці цього року.

Також ми писали, що ЗСУ планують створити у своїй структурі Сили безпілотних систем. Вони мають стати "надійним плечем" для бойових бригад, що дасть можливість "асиметрично відповідати" на дії російських окупантів.

Франція
зброя
безпілотники
військова допомога
Україна
дрони
війна в Україні
війна
виробництво

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