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Французькі депутати підтримали стратегію Макрона щодо України

13 березня 2024 07:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Французькі депутати підтримали стратегію Макрона щодо України
Французькі депутати. Фото: Reuters
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Національні збори Франції схвалили урядову стратегію щодо України, включно з двосторонньою угодою про безпеку, підписаною президентами Еммануелем Макроном і Володимиром Зеленським. У середу, 13 березня, Сенат має провести аналогічні дебати.

Про це повідомляє Le Monde.

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Стратегія Макрона щодо України

"Україна спостерігає за нами, чекаючи підтвердження і сигналу нашої єдності", — заявив прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь перед голосуванням.

За його словами, перемога Росії у війні проти України несе "реальні, відчутні небезпеки" для "повсякденного життя французького народу".

Цим голосуванням французький лідер Макрон змусив політичні партії зайняти публічну позицію щодо конфлікту.

Ультраправе "Національне об'єднання" (RN), яке, згідно з опитуваннями, з великим відривом випереджає коаліцію Макрона на червневих європейських виборах, утрималося, а ліворадикальна партія "Нескорена Франція" проголосувала проти.

Перед голосуванням Атталь заявив, що утриматися — означає втекти від відповідальності перед історією і зрадити те, що їм найдорожче. Свою промову він завершив вигуком: "Слава Україні".

Виступаючи для RN, лідер партії Марін Ле Пен розкритикувала заяви Макрона, маючи на увазі, що він не виключає введення західних військ в Україну. Також вона засудила європейські санкції щодо російського експорту та відкинула можливість членства України в НАТО і ЄС.

"Голосування було сплановане таким чином, що або ми підтримуємо Макрона, або нас звинувачують у підтримці Путіна", — заявила Ле Пен.

Нагадаємо, Еммануель Макрон вже втретє з лютого відклав свій робочий візит до України. Голова країни розглядає можливість приїзду до Києва з іншими західними лідерами, щоб організувати не двосторонню, а розширену зустріч і тим самим продемонструвати колективну підтримку Україну.

Також Україна та Франція підписали угоду про надання нашій країні гарантій безпеки. Перед цим таку угоду було підписано з Німеччиною.

Франція
війна
Емманюель Макрон
Україна
голосування
президент

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