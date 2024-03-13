Французские депутаты поддержали стратегию Макрона относительно Украины

Французские депутаты. Фото: Reuters

Национальное собрание Франции одобрило правительственную стратегию в отношении Украины, включая двустороннее соглашение о безопасности, подписанное президентами Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским. В среду, 13 марта, Сенат должен провести аналогичные дебаты.

Об этом сообщает Le Monde.

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"Украина наблюдает за нами, ожидая подтверждения и сигнала нашего единства", — заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь перед голосованием.

По его словам, победа России в войне против Украины несет "реальные, ощутимые опасности" для "повседневной жизни французского народа".

Этим голосованием французский лидер Макрон заставил политические партии занять публичную позицию по поводу конфликта.

Ультраправое "Национальное объединение" (RN), которое, согласно опросам, с большим отрывом опережает коалицию Макрона на июньских европейских выборах, воздержалось, а леворадикальная партия "Непокоренная Франция" проголосовала против.

Перед голосованием Атталь заявил, что воздержаться — значит убежать от ответственности перед историей и предать то, что им дороже всего. Свою речь он завершил возгласом: "Слава Украине".

Выступая для RN, лидер партии Марин Ле Пен подвергла критике заявления Макрона, имея в виду, что он не исключает введения западных войск в Украину. Она также осудила европейские санкции в отношении российского экспорта и отвергла возможность членства Украины в НАТО и ЕС.

"Голосование было спланировано таким образом, что либо мы поддерживаем Макрона, либо нас обвиняют в поддержке Путина", — заявила Ле Пен.

Напомним, Эммануэль Макрон уже в третий раз с февраля отложил свой рабочий визит в Украину. Глава страны рассматривает возможность приезда в Киев с другими западными лидерами, чтобы организовать не двустороннюю, а расширенную встречу и тем самым продемонстрировать коллективную поддержку Украины.

Также Украина и Франция подписали соглашение о предоставлении нашей стране гарантий безопасности. Перед этим такое соглашение было подписано с Германией.