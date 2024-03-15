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Макрон відверто сказав, чому Франція почала допомагати Україні — відео

15 березня 2024 02:29
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Макрон відверто сказав, чому Франція почала допомагати Україні — відео
Президент Франції Емануель Макрон. Фото: АР
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Президент Франції Емануель Макрон відверто сказав, чому його країна почала допомагати Україні. Він визнав, що Україна стала жертвою агресії, започаткованої Росією у 2014 році із завоюванням Криму, та додав, що новий етап було досягнуто у лютому 2022 року з атаки, здійсненої РФ.

Про це він розповів у інтерв'ю, відео з якого виклав у себе в Х.

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Що сказав Макрон про допомогу Україні

"І крім цього, Росія, ви знаєте, нападаючи на півночі, продовжує бомбардувати і атакувати кілька позицій по всій Україні та Україні, вона в першу чергу допомагає країні, яка наражається на своїх кордонах, суверенітет європейської європейської країни поставлений під сумнів через загрозу. безпеки. Росія стала державою, яка хоче розширюватися, і вона впевнена, що вона не зупиниться на досягнутому, якщо ми дамо Україні спокій", — сказав Макрон.

Він додав, що якщо Україна програє у війні, то Росія загрожуватиме Молдові, Румунії, Польщі.

"Європейська безпека неможлива, і тоді допомога Україні — це наш обов'язок, тому що це можливо, і безпека всіх сусідів сьогодні і в найближчому майбутньому. В Україні багато всього — ресурсів, які нам потрібні для нашої економіки з усіх цих причин, і Україна необхідна для сьогоднішнього дня та ще більше для завтрашнього дня", — додав Макрон.

Разом з тим, він заявив, що Україна не має шансів зупинити Росію, тому що 90% зброї та боєприпасів, що використовуються нею з початку війни, надходять від європейців, американців, англійців та інших. 

Раніше ми повідомляли, що національні збори Франції схвалили урядову стратегію щодо України, включно з двосторонньою угодою про безпеку, підписаною президентами Еммануелем Макроном і Володимиром Зеленським. 

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський розповів основні подробиці безпекових угод, які Україна підписала з Францією 16 лютого. Один з основних її аспектів — посилення протиповітряної оборони України.

Додамо, Еммануель Макрон вже втретє з лютого відклав свій робочий візит до України. Голова країни розглядає можливість приїзду до Києва з іншими західними лідерами, щоб організувати не двосторонню, а розширену зустріч і тим самим продемонструвати колективну підтримку України.

Франція
Емманюель Макрон
військова допомога
війна в Україні

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