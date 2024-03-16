Макрон объяснил свою позицию по отношению к войскам стран Запада в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: РБК-Украина

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на фоне военной агрессии России и инициатив, связанных с отправкой войск НАТО в Украину, он тем не менее стремится избежать эскалации. При этом он отметил, что у него нет иллюзий относительно сути кремлевского режима.

Об этом Макрон сказал в интервью украинским журналистам для национального телемарафона "Єдині новини" в субботу, 16 марта.

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Россия не должна победить

Вместе с тем он отметил, что поддержка Украины должна продолжаться, и у него "нет никакой наивности относительно Кремлевского режима".

"Наша цель — Россия не должна победить. Но наша цель также — это вернуть мир в Европу. Для того чтобы выйти на результат этой цели, мы не можем идти по пути эскалации, потому что нам не нужна еще одна война", — сказал Макрон.

Французский президент добавил, что в Париже "готовы сказать, что у нас нет лимитов, и мы будем реагировать в зависимости от того, как будет реагировать Россия".

"И украинцы в определенный момент должны иметь сильную позицию, когда они будут вести переговоры о постоянном мире. Но сейчас я не выступаю с наступательными инициативами, потому что это не дух коллективной солидарности", — констатировал Макрон.

Ранее мы сообщали, что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал европейские страны к более решительным действиям по отношению к России и поддержке Украины. Политик поддержал позицию Макрона относительно необходимости усиления помощи Украине.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что введение западных войск в Украину может спровоцировать начало Третьей мировой войны.