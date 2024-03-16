Макрон розповів, чи відповість на телефонний дзвінок Путіна

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: скриншот

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що відповість на телефонний дзвінок, якщо йому подзвонить російський диктатор Володимир Путін. Він наголосив, що це може посприяти встановленню справедливого миру.

Про це Макрон розповів українським журналістам спеціально для національного телемарафону "Єдині новини" у суботу, 16 березня.

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"Я підніму слухавку. Тому що я відчуваю, що це моя відповідальність, і я послухаю, що він пропонуватиме. Роль Франції — бути нервом війни", — пояснив свою позицію Макрон

Він додав, що, з одного боку, треба передати Україні все необхідне, щоб посилити її обороноздатність, але при цьому сприяти деескалації.

"Нам потрібно вийти на сталий справедливий мир. Якщо раптом він захоче щось запропонувати, я послухаю сенс його пропозиції", — резюмував французький лідер.

Раніше ми повідомляли, що президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав європейські країни до більш рішучих дій щодо Росії та підтримки України. Політик підтримав позицію Макрона щодо необхідності посилення допомоги Україні.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що введення західних військ в Україну може спровокувати початок Третьої світової війни.