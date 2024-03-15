У Франції політики розкритикували заяву Макрона про допомогу Україні

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: REUTERS

Президент Франції Емманюель Макрон під час інтерв'ю зробив гучну заяву щодо надання допомоги Україні та щодо готовності протистояти Росії. На слова глави держави різко відреагували ліві та праві французькі політики, які не підтримали позицію Макрона.

Про це повідомляє BFMTV.

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Очільник "Нацоб’єднання" Жордан Барделла засудив слова Макрона, тому що він нібито опікується темою війни і при цьому не має конкретної мети. За його словами, очільник країни використовує таку риторику як перевиборчу кампанію.

"Така форма легковажності, безвідповідальності й цинізму має чим турбувати французів", — наголосив Барделла.

Лідер "Нескореної Франції" Жан-Люк Меланшон прокоментував слова Макрона тим що, що він нібито "займається залякуванням", коли говорить про майбутнє Європи на тлі програшу чи перемоги України.

"Якщо підживлювати війну, врешті закінчується тим, що ведеш її, а хто хоче миру, той готує мир. Він — ні", — зауважив Меланшон.

Крім того, голова комуністської партії Фаб’єн Руссель підкреслив, що президент "готовий оголосити війну Росії, щоб "замаскувати свій провал у Франції".

"Таке враження, що Макрон грається у війну як у конструктор Playmobil", — сказала племінниця Марін Ле Пен Маріон Маршаль, яка на виборах буде лідером списку ультраправої партії Еріка Земмура "Reconquête!".

Очільник "Республіканців" Ерік Сіотті має сумніви щодо того, чи Макрон "хоче воювати з Росією чи підсилити свої політичні позиції у розпал європейських виборів".

"Підтримувати Україну — це потрібно. Але дмухати на вуглини потенційного світового конфлікту для електоральних цілей — ні", — вказав Сіотті.

На додаток, голова "зелених" Марін Тондельє заявила, що заява французького лідера звучала не переконливо. За її словами, Макрон не знайде підтримку такої позиції у Європі.

Нагадаємо, Емманюель Макрон вчергове заявив, що французькі війська будуть в Україні, але є деякі нюанси в цьому питанні.

Крім того, Макрон пояснив, чому його країна почала допомагати Україні.