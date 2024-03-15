Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Франції політики розкритикували заяву Макрона про допомогу Україні arrow

У Франції політики розкритикували заяву Макрона про допомогу Україні

15 березня 2024 12:49
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Франції політики розкритикували заяву Макрона про допомогу Україні
Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент Франції Емманюель Макрон під час інтерв'ю зробив гучну заяву щодо надання допомоги Україні та щодо готовності протистояти Росії. На слова глави держави різко відреагували ліві та праві французькі політики, які не підтримали позицію Макрона.

Про це повідомляє BFMTV.

Читайте також:

Критика заяви Макрона з боку французьких політиків

Очільник "Нацоб’єднання" Жордан Барделла засудив слова Макрона, тому що він нібито опікується темою війни і при цьому не має конкретної мети. За його словами, очільник країни використовує таку риторику як перевиборчу кампанію.

"Така форма легковажності, безвідповідальності й цинізму має чим турбувати французів", — наголосив Барделла.

Лідер "Нескореної Франції" Жан-Люк Меланшон прокоментував слова Макрона тим що, що він нібито "займається залякуванням", коли говорить про майбутнє Європи на тлі програшу чи перемоги України.

"Якщо підживлювати війну, врешті закінчується тим, що ведеш її, а хто хоче миру, той готує мир. Він — ні", — зауважив Меланшон.

Крім того, голова комуністської партії Фаб’єн Руссель підкреслив, що президент "готовий оголосити війну Росії, щоб "замаскувати свій провал у Франції". 

"Таке враження, що Макрон грається у війну як у конструктор Playmobil", — сказала племінниця Марін Ле Пен Маріон Маршаль, яка на виборах буде лідером списку ультраправої партії Еріка Земмура "Reconquête!".

Очільник "Республіканців" Ерік Сіотті має сумніви щодо того, чи Макрон "хоче воювати з Росією чи підсилити свої політичні позиції у розпал європейських виборів". 

"Підтримувати Україну — це потрібно. Але дмухати на вуглини потенційного світового конфлікту для електоральних цілей — ні", — вказав Сіотті.

На додаток, голова "зелених" Марін Тондельє заявила, що заява французького лідера звучала не переконливо. За її словами, Макрон не знайде підтримку такої позиції у Європі.

Нагадаємо, Емманюель Макрон вчергове заявив, що французькі війська будуть в Україні, але є деякі нюанси в цьому питанні.

Крім того, Макрон пояснив, чому його країна почала допомагати Україні.

Франція
війна
Емманюель Макрон
військова допомога
Україна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

14 березня 2024
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні