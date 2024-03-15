Во Франции политики раскритиковали заявление Макрона о помощи Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время интервью сделал громкое заявление о предоставлении помощи Украине и готовности противостоять России. На слова главы государства резко отреагировали левые и правые французские политики, не поддержавшие позицию Макрона.

Об этом сообщает BFMTV.

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Глава "Нацобъединения" Жордан Барделла осудил слова Макрона, потому что он якобы занимается темой войны и при этом не имеет конкретной цели. По его словам, глава страны использует такую риторику как перевыборную кампанию.

"Такая форма легкомыслия, безответственности и цинизма имеет чем беспокоить французов", — подчеркнул Барделла.

Лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон прокомментировал слова Макрона тем, что он якобы "занимается запугиванием", когда говорит о будущем Европы на фоне проигрыша или победы Украины.

"Если подпитывать войну, наконец заканчивается тем, что ведешь ее, а кто хочет мира, тот готовит мир. Он — нет", — заметил Меланшон.

Кроме того, глава коммунистской партии Фабьен Руссель подчеркнул, что президент "готов объявить войну России, чтобы "замаскировать свой провал во Франции".

"Такое впечатление, что Макрон играет в войну как в конструктор Playmobil", — сказала племянница Марин Ле Пен Марион Маршаль, которая на выборах будет лидером списка ультраправой партии Эрика Земмура "Reconquête!".

Глава "Республиканцев" Эрик Сиотти сомневается в том, хочет ли Макрон "воевать с Россией или усилить свои политические позиции в разгар европейских выборов".

"Поддерживать Украину — это нужно. Но дуть на угли потенциального мирового конфликта для электоральных целей — нет", — указал Сиотти.

Вдобавок, глава "зеленых" Марин Тонделье заявила, что заявление французского лидера звучало не убедительно. По ее словам, Макрон не найдет поддержки такой позиции в Европе.

Напомним, Эмманюэль Макрон в очередной раз заявил, что французские войска будут в Украине, но есть некоторые нюансы в этом вопросе.

Кроме того, Макрон объяснил, почему его страна стала помогать Украине.