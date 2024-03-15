Во Франции политики раскритиковали заявление Макрона о помощи Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон во время интервью сделал громкое заявление о предоставлении помощи Украине и готовности противостоять России. На слова главы государства резко отреагировали левые и правые французские политики, не поддержавшие позицию Макрона.
Об этом сообщает BFMTV.
Критика заявления Макрона со стороны французских политиков
Глава "Нацобъединения" Жордан Барделла осудил слова Макрона, потому что он якобы занимается темой войны и при этом не имеет конкретной цели. По его словам, глава страны использует такую риторику как перевыборную кампанию.
"Такая форма легкомыслия, безответственности и цинизма имеет чем беспокоить французов", — подчеркнул Барделла.
Лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон прокомментировал слова Макрона тем, что он якобы "занимается запугиванием", когда говорит о будущем Европы на фоне проигрыша или победы Украины.
"Если подпитывать войну, наконец заканчивается тем, что ведешь ее, а кто хочет мира, тот готовит мир. Он — нет", — заметил Меланшон.
Кроме того, глава коммунистской партии Фабьен Руссель подчеркнул, что президент "готов объявить войну России, чтобы "замаскировать свой провал во Франции".
"Такое впечатление, что Макрон играет в войну как в конструктор Playmobil", — сказала племянница Марин Ле Пен Марион Маршаль, которая на выборах будет лидером списка ультраправой партии Эрика Земмура "Reconquête!".
Глава "Республиканцев" Эрик Сиотти сомневается в том, хочет ли Макрон "воевать с Россией или усилить свои политические позиции в разгар европейских выборов".
"Поддерживать Украину — это нужно. Но дуть на угли потенциального мирового конфликта для электоральных целей — нет", — указал Сиотти.
Вдобавок, глава "зеленых" Марин Тонделье заявила, что заявление французского лидера звучало не убедительно. По ее словам, Макрон не найдет поддержки такой позиции в Европе.
Напомним, Эмманюэль Макрон в очередной раз заявил, что французские войска будут в Украине, но есть некоторые нюансы в этом вопросе.
Кроме того, Макрон объяснил, почему его страна стала помогать Украине.
Читайте Новини.LIVE!