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Франція не піде у наступ на РФ у разі відправлення військ до України, — Макрон

14 березня 2024 23:47
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Франція не піде у наступ на РФ у разі відправлення військ до України, — Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: shutterstock.com
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що у разі можливого відправлення західних військ в Україну французькі сили не йдуть у наступ проти Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалам TF1 та France 2.

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Що сказав Макрон про війну в Україні

"Що відбувається в Україні? Війна, яка є екзистенційною для нашої Європи та для Франції. Ми встановили занадто багато обмежень, якщо можна так сказати, у нашій лексиці. Ми не йдемо на ескалацію. Ми не перебуваємо в стані війни з Росією", — сказав. Макрон.

За його словами, якщо Франція все ж таки буде змушена направити війська в Україну, то "єдиний, хто нестиме відповідальність — це кремлівський режим".

"Це будемо не ми. Ми ніколи не підемо в наступ, ніколи не перехопимо ініціативу", — запевнив він.

Крім того, він підкреслив, що за нинішніх умов необхідно не допустити перемоги Росії у війні, яка "йде на європейську землю".

"Франція — це сила світу. Але сьогодні, щоб мати мир в Україні, ми не повинні бути слабкими. Тому ми маємо тверезо дивитися на ситуацію і з рішучістю, волею та сміливістю сказати, що ми готові вкласти ресурси для досягнення нашої мети, яка полягає у тому, щоб Росія не перемогла", — додав він.

Крім того, він сказав, що зробив усе, щоб встановити світ.

"Якщо РФ виграє у цій війні, то довіра до Європи буде зведена до нуля. У нас більше не буде безпеки в Європі, якщо шляхи переможуть в Україні. Те, що відбувається сьогодні в Україні, також зачіпає життєво важливі інтереси Франції!" — сказав Макрон.

Крім того, він сказав, що світ — це не капітуляція України і зазначив, що український контрнаступ останні кілька місяців триває не так, як очікувалося, ситуація на фронті дуже крихка.

"Я кілька місяців не розмовляв із Путіним, я розмовляю з ним, коли це необхідно", — додав Макрон.

Раніше ми повідомляли, що національні збори Франції схвалили урядову стратегію щодо України, включаючи двосторонню угоду про безпеку, підписану президентами Еммануелем Макроном та Володимиром Зеленським.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський розповів про основні подробиці угод про безпеку, які Україна підписала із Францією 16 лютого. Один із основних її аспектів – посилення протиповітряної оборони України.

Еммануель Макрон уже втретє з лютого відклав свій робочий візит до України. Глава держави розглядає можливість приїзду до Києва з іншими західними лідерами, щоб організувати не двосторонню, а розширену зустріч та продемонструвати цим колективну підтримку України.

Франція
Емманюель Макрон
військова допомога
війна в Україні

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