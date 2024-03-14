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Франция не пойдет в наступление на РФ в случае отправки войск в Украину, — Макрон

14 марта 2024 23:47
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Франция не пойдет в наступление на РФ в случае отправки войск в Украину, — Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в случае возможной отправки западных войск в Украину французские силы не идут в наступление против России.

Об этом он заявил в интервью телеканалам TF1 и France 2 .

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Что сказал Макрон о войне в Украине

"Что происходит в Украине? Война, которая экзистенциальна для нашей Европы и для Франции. Мы установили слишком много ограничений, если можно так сказать, в нашей лексике. Мы не идем на эскалацию. Мы не находимся в состоянии войны с Россией", — сказал Макрон.

По его словам, если Франция все же будет вынуждена направить войска в Украину, то "единственный, кто будет нести ответственность - это кремлевский режим".

"Это будем не мы. Мы никогда не пойдем в наступление, никогда не перехватим инициативу" , – заверил он.

Кроме того, он подчеркнул, что в нынешних условиях необходимо не допустить победы России в войне, которая "уходит на европейскую землю".

"Франция — это сила мира. Но сегодня, чтобы иметь мир в Украине, мы не должны быть слабыми. Поэтому мы должны трезво смотреть на ситуацию и с решимостью, волей и смелостью сказать, что мы готовы вложить ресурсы для достижения нашей цели, которая состоит в том, чтобы Россия не победила", – добавил он.

Кроме того, он сказал, что сделал все, чтобы установить мир.

"Если РФ выиграет в этой войне, то доверие к Европе будет сведено к нулю. У нас больше не будет безопасности в Европе, если пути победят в Украине. То, что происходит сегодня в Украине, также затрагивает жизненно важные интересы Франции!" – сказал Макрон.

Кроме того, он сказал, что мир — это не капитуляция Украины и отметил, что украинское контрнаступление в последние несколько месяцев продолжается не так, как ожидалось, ситуация на фронте очень хрупкая.

"Я несколько месяцев не разговаривал с Путиным, я разговариваю с ним, когда это необходимо ", - добавил Макрон.

Ранее мы сообщали, что национальное собрание Франции одобрило правительственную стратегию по Украине, включая двустороннее соглашение о безопасности , подписанное президентами Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об основных подробностях соглашений о безопасности, которые Украина подписала с Францией 16 февраля. Один из основных ее аспектов – усиление противовоздушной обороны Украины.

Эммануэль Макрон уже в третий раз с февраля отложил свой рабочий визит в Украину. Глава государства рассматривает возможность приезда в Киев с другими западными лидерами, чтобы организовать не двустороннюю, а расширенную встречу и продемонстрировать тем самым коллективную поддержку Украины.

Франция
Эммануэль Макрон
военная помощь
война в Украине

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