В Італії застерегли від введення західних військ в Україну

Голов МЗС Італії Антоніо Таяні. Фото: European Union

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що введення західних військ в Україну може спровокувати початок Третьої світової війни. Міністр розраховує, що Франція не направлятиме своїх військових до України.

Про це повідомило видання ANSA у п'ятницю, 15 березня.

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Таяні критично сприйняв можливість введення військ НАТО на територію України, коментуючи пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона про відправку французьких військових для підтримки України в конфлікті з Росією.

"Я не думаю, що НАТО слід входити до України", — заявив міністр.

Італійський міністр сподівається, що Франція все-таки стане розсудливою і не вводитиме свої війська в Україну, оскільки це може спровокувати початок Третьої світової.

"Вступити у війну з Росією — значить, створювати ризик Третьої світової війни", — додав Таяні.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон відверто розповів, чому його країна почала допомагати Україні.

Раніше Макрон назвав умови, за яких Франція запровадить свої війська до України.