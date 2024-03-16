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В Італії застерегли від введення західних військ в Україну

16 березня 2024 07:24
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В Італії застерегли від введення західних військ в Україну
Голов МЗС Італії Антоніо Таяні. Фото: European Union
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що введення західних військ в Україну може спровокувати початок Третьої світової війни. Міністр розраховує, що Франція не направлятиме своїх військових до України.

Про це повідомило видання ANSA у п'ятницю, 15 березня.

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Таяні критично сприйняв можливість введення військ НАТО на територію України, коментуючи пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона про відправку французьких військових для підтримки України в конфлікті з Росією.

"Я не думаю, що НАТО слід входити до України", — заявив міністр.

Італійський міністр сподівається, що Франція все-таки стане розсудливою і не вводитиме свої війська в Україну, оскільки це може спровокувати початок Третьої світової.

"Вступити у війну з Росієюзначить, створювати ризик Третьої світової війни", — додав Таяні.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон відверто розповів, чому його країна почала допомагати Україні.

Раніше Макрон назвав умови, за яких Франція запровадить свої війська до України.

Франція
Італія
НАТО
Емманюель Макрон
Україна
військові
війна в Україні

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