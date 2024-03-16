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В Италии предостерегли от ввода западных войск в Украину

16 марта 2024 07:24
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Италии предостерегли от ввода западных войск в Украину
Глав МИД Италии Антонио Таяни. Фото: European Union
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что ввод западных войск в Украину  может спровоцировать начало Третьей мировой войны. Министр рассчитывает, что Франция не будет направлять своих военных в Украину.

Об этом сообщило издание ANSA в пятницу, 15 марта.

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Таяни критически отнесся к возможности ввода войск НАТО на территорию Украины, комментируя предложение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке французских военных для поддержки Украины в конфликте с Россией. 

"Я не думаю, что НАТО следует входить в Украину", — заявил министр.

Итальянский министр надеется, что Франция все-таки остепенится и не будет вводить свои войска в Украину, так как это может спровоцировать начало Третей мировой.

"Вступить в войну с Россией значит, создавать риск Третьей мировой войны",  — добавил Таяни.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон откровенно рассказал, почему его страна стала помогать Украине.

Ранее Макрон назвал условия, при которых Франция введет свои войска в Украину.

Франция
Италия
НАТО
Эммануэль Макрон
Украина
военные
война в Украине

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