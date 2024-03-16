В Италии предостерегли от ввода западных войск в Украину
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что ввод западных войск в Украину может спровоцировать начало Третьей мировой войны. Министр рассчитывает, что Франция не будет направлять своих военных в Украину.
Об этом сообщило издание ANSA в пятницу, 15 марта.
Италия против ввода иностранных войск в Украину
Таяни критически отнесся к возможности ввода войск НАТО на территорию Украины, комментируя предложение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке французских военных для поддержки Украины в конфликте с Россией.
"Я не думаю, что НАТО следует входить в Украину", — заявил министр.
Итальянский министр надеется, что Франция все-таки остепенится и не будет вводить свои войска в Украину, так как это может спровоцировать начало Третей мировой.
"Вступить в войну с Россией — значит, создавать риск Третьей мировой войны", — добавил Таяни.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон откровенно рассказал, почему его страна стала помогать Украине.
Ранее Макрон назвал условия, при которых Франция введет свои войска в Украину.
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