В Италии предостерегли от ввода западных войск в Украину

Глав МИД Италии Антонио Таяни. Фото: European Union

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что ввод западных войск в Украину может спровоцировать начало Третьей мировой войны. Министр рассчитывает, что Франция не будет направлять своих военных в Украину.

Об этом сообщило издание ANSA в пятницу, 15 марта.

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Таяни критически отнесся к возможности ввода войск НАТО на территорию Украины, комментируя предложение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке французских военных для поддержки Украины в конфликте с Россией.

"Я не думаю, что НАТО следует входить в Украину", — заявил министр.

Итальянский министр надеется, что Франция все-таки остепенится и не будет вводить свои войска в Украину, так как это может спровоцировать начало Третей мировой.

"Вступить в войну с Россией — значит, создавать риск Третьей мировой войны", — добавил Таяни.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон откровенно рассказал, почему его страна стала помогать Украине.

Ранее Макрон назвал условия, при которых Франция введет свои войска в Украину.