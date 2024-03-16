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Макрон рассказал, ответит ли на телефонный звонок Путина

16 марта 2024 22:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Макрон рассказал, ответит ли на телефонный звонок Путина
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ответит на телефонный звонок, если ему позвонит российский диктатор Владимир Путин. Он подчеркнул, что это может способствовать установлению справедливого мира.

Об этом Макрон рассказал украинским журналистам специально для национального телемарафона "Єдині новини" в субботу, 16 марта.

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"Я подниму трубку. Потому что я чувствую, что это моя ответственность, и я послушаю, что он будет предлагать. Роль Франции — быть нервом войны", — объяснил свою позицию Макрон.

Он добавил, что, с одной стороны, нужно передать Украине все необходимое, чтобы усилить ее обороноспособность, но при этом способствовать деэскалации.

"Нам нужно выйти на устоявшийся справедливый мир. Если вдруг он захочет что-то предложить, я послушаю смысл его предложения", — резюмировал французский лидер.

Ранее мы сообщали, что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал европейские страны к более решительным действиям по отношению к России и поддержке Украины. Политик поддержал позицию Макрона относительно необходимости усиления помощи Украине.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что введение западных войск в Украину может спровоцировать начало Третьей мировой войны.

владимир путин
Эммануэль Макрон
Украина
безопасность
Россия

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