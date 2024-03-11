Чи відправить НАТО свої війська в Україну — відповідь Столтенберга

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: NATO

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не має намірів направляти війська в Україну і не бере участі у російсько-українському конфлікті. Якщо НАТО відправить окремо війська до України, це вплине на Альянс загалом.

Про це повідомило видання Reuters у понеділок, 11 березня.

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НАТО не відправить свої війська до України

Столтенберг повідомив, що НАТО та його країни-члени стоять поза конфліктом. Однак він також зазначив, що будь-яке рішення окремих країн Альянсу про введення своїх військ в Україну вплине на всю організацію, враховуючи чинні зобов'язання з колективної оборони.

"НАТО не планує відправляти війська в Україну, і НАТО не є стороною конфлікту, як і союзники щодо НАТО", — заявив Столтенберг.

У відповідь на запитання про заяву президента Франції Еммануеля Макрона про "стратегічну неоднозначність" можливого розміщення західних військ Столтенберг висловив думку, що єдиний підхід і консультації з цього питання мають критичне значення для всіх країн Альянсу.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не можна виключити відправлення в Україну військових НАТО. Французький лідер пояснив, за яких умов це можливо.

Незабаром міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що Макрон не пропонував відправити війська НАТО до України для участі у бойових діях.