В Польше выступили за идею отправить войска НАТО в Украину

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: twitter.com/PolandMFA

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что не считает "чем-то немыслимым" присутствие военных НАТО в Украине. По его словам, российский диктатор Владимир Путин должен бояться.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Польши в соцсети Х в пятницу, 8 марта.

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"Присутствие сил НАТО в Украине не является чем-то немыслимым. Я ценю инициативу президента Эммануэля Макрона", — отметил Сикорский.

По словам польского министра, в предложении французского лидера говорится, что "Путин боится, а не мы боимся Путина".

Скриншот сообщения со страницы в соцсети Х Министерства иностранных дел Польши

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО. Французский лидер объяснил, при каких условиях это возможно.

Также мы писали, что министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что Макрон не предлагал отправить войска НАТО в Украину для участия в боевых действиях. Вместо этого официальный Париж предлагает рассмотреть другие варианты помощи Киеву, кроме передачи оружия.