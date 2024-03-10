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У Польщі виступили за ідею відправити війська НАТО в Україну

10 березня 2024 03:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Польщі виступили за ідею відправити війська НАТО в Україну
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: twitter.com/PolandMFA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що не вважає "чимось немислимим" присутність військових НАТО в Україні. За його словами, російський диктатор Володимир Путін має боятися.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Польщі в соцмережі Х у п'ятницю, 8 березня.

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"Присутність сил НАТО в Україні не є чимось немислимим. Я ціную ініціативу президента Емманюеля Макрона", — зазначив Сікорський.

За словами польського міністра, в пропозиції французького лідера йдеться про те, що "Путін боїться, а не ми боїмося Путіна".

Скриншот повідомлення зі сторінки в соцмережі Х Міністерства закордонних справ Польщі
Скриншот повідомлення зі сторінки в соцмережі Х Міністерства закордонних справ Польщі

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна виключити відправлення до України військових НАТО. Французький лідер пояснив, за яких умов це можливо.

Також ми писали, що натомість міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що Макрон не пропонував відправити війська НАТО в Україну для участі в бойових діях. Замість цього офіційний Париж пропонує розглянути інші варіанти допомоги Києву, окрім передання зброї.

Польща
Франція
НАТО
МЗС
Україна
військові
війна в Україні
війна
Радослав Сікорський

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