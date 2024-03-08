Міністр оборони Франції пояснив слова Макрона про війська НАТО в Україні

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню. Фото: скриншот

Президент Франції Емманюель Макрон не пропонував відправити війська НАТО в Україну для участі в бойових діях. Замість цього офіційний Париж пропонує розглянути інші варіанти допомоги Києву, окрім передання зброї.

Таку заяву зробив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню у п'ятницю, 8 березня, повідомляє BFM Business.

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Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню. Фото: скриншот

Як Франція допоможе Україні

"Як ви знаєте, чим більше Україні потрібно призивати в армію, тобто збільшувати її чисельність, тим більша необхідність у масовому збільшенні підготовки", — наголосив Лекорню.

Він також додав, що Франція стимулюватиме свої збройові компанії виробляти військову техніку і боєприпаси в Україні.

"Три французькі компанії встановлять партнерські відносини з українськими компаніями, зокрема, у секторах безпілотної та наземної техніки, для виробництва запасних частин на українській землі та, можливо, у майбутньому — боєприпасів", — повідомив очільник міноборони.

Раніше ми повідомляли, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна виключити відправлення до України військових НАТО. Французький лідер пояснив, за яких умов це можливо.

У матеріалі Новини.LIVE розповіли, чому Макрон заговорив про можливість відправки військ НАТО до України та що за цим стоїть.