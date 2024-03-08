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Министр обороны Франции объяснил слова Макрона о войсках НАТО в Украине

8 марта 2024 13:00
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Министр обороны Франции объяснил слова Макрона о войсках НАТО в Украине
Министр обороны Франции Себастьен Лекорню. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Франции Эмманюэль Макрон не предлагал отправить войска НАТО в Украину для участия в боевых действиях. Вместо этого официальный Париж предлагает рассмотреть другие варианты помощи Киеву, кроме передачи оружия.

Такое заявление сделал министр обороны Франции Себастьен Лекорню в пятницу, 8 марта, сообщает BFM Business.

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Министр обороны Франции Себастьен Лекорню. Фото: скриншот

Как Франция поможет Украине

"Как вы знаете, чем больше Украине нужно призывать в армию, то есть увеличивать ее численность, тем больше необходимость в массовом увеличении подготовки", — подчеркнул Лекорню.

Он также добавил, что Франция будет стимулировать свои оружейные компании по производству военной техники и боеприпасов в Украине.

"Три французских компании установят партнерские отношения с украинскими компаниями, в частности, в секторах беспилотной и наземной техники, для производства запасных частей на украинской земле и, возможно, в будущем — боеприпасов", — сообщил глава минобороны.

Ранее мы сообщали, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО. Французский лидер объяснил, при каких условиях это возможно.

В материале Новости.LIVE рассказали, почему Макрон заговорил о возможности отправки войск НАТО в Украину и что за этим стоит.

Франция
война
НАТО
оружие
Эммануэль Макрон
военная помощь
Украина

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